马克龙南部访问遭男子掌掴 两涉事当地人被捕

（巴黎综合电）法国总统马克龙周二在南部地区访问时，遭一名男子掌掴。当局迅速逮捕两名涉事者，马克龙则继续与在场民众交流，丝毫不受事件影响。

法国总理卡斯泰谴责事件是对民主的侮辱，朝野领袖也一致谴责这种政治暴力行为，但马克龙回应称这是孤立事件，呼吁各界不要过度夸大，并指他没有因此担心个人安危，会继续履行职责及会见民众。

马克龙8日到南部德龙省视察，还和当地餐馆老板和学生见面，讨论冠病疫情后如何恢复正常生活等课题。根据社交媒体流传的视频，事发时马克龙正向围栏后的民众打招呼，其中一名身穿绿色圆领衫的男子在马克龙靠近时，突然出手打了马克龙一记耳光，还喊了一句极右主义口号。保安人员迅速上前拉走马克龙，并把该名男子制伏在地。

不过，马克龙并没有因此取消行程，而是继续走到人群前，与支持者握手并与他们自拍。

法国警方已逮捕打人的男子，以及一名涉嫌在现场拍摄的男子。据了解，两人都是当地居民，均为28岁，没有犯罪记录。其中，掌掴马克龙的男子是一名中世纪军事爱好者，曾在当地成立欧洲传统武术团体。他在掌掴马克龙时高喊的口号是12世纪法国保皇党的战斗口号，现已成为极右主义的代名词，但警方尚未查明他的干案动机。

马克龙事后对法国媒体说：“不管是言论或行动，都不应有暴力或仇恨，否则会对民主构成威胁。我们不要让孤立的事件、极端暴力的人控制舆论，他们不配。”

他也说，他没有因为掌掴事件感到担忧。“我当时还继续向肇事者周围的人打招呼，和他们合影。我没有停止与民众见面，今后也会继续这样做，没有什么能阻止我。”