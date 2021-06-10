今年全球经济增长预测 世界银行上调至5.6％

世界银行指出，全球经济将得益于美国振兴经济支出和中国经济增长加快等少数几个主要经济体强劲反弹支撑，但增长将受冠病疫苗分配不均所限。

（华盛顿综合电）世界银行把2021年全球经济增长预期上调至5.6％。比1月时的预估值高1.5个百分点，这将成为80年来全球在经济衰退后的最快增速。

世界银行前天发布最新一期《全球经济展望》报告指出，全球经济将得益于美国振兴经济支出和中国经济增长加快等少数几个主要经济体强劲反弹支撑，但增长将受冠病疫苗分配不均所限。

在世行1月份的报告发表之后，接任美国总统的拜登颁布了一项1.9万亿美元（2.51万亿新元）的纾困方案。随后，疫苗在一些富裕国家广为使用，从而提高了它们的产出。新兴市场和低收入国家的预测则滞后。

报告预计，在需求上升和大宗商品涨价支撑下，新兴市场和发展中经济体今年将整体增长6％；其中，中国经济预计增长8.5％，高于此前预估的7.9％，这主要得益于中国出口活跃，经济复苏逐渐从公共投资扩大到消费领域。

报告指出，许多新兴市场和发展中经济体面对冠状病毒病例增加、疫苗接种遭遇障碍和政府撤销扶助计划等问题。到了2022年，这将使全球产出比疫情前的预测低约2％，约三分之二新兴市场和发展中经济体的人均收入损失在2022年之前将难以恢复。

加快向发展中国家发疫苗 明年增长率可大增至5％

世界银行经济学家艾汉·科斯认为，如果可以加快向发展中国家分发疫苗，2022年全球国内生产总值（GDP）增长率有望从目前预测的4.3％大幅增加至5％。

今年不包括中国的新兴市场预计将增长4.4％，这比1月份的预测高一个百分点。鉴于疫苗接种进展不一以及冠病疫情导致减贫成果出现倒退，低收入经济体预计今年将仅增长2.9％，凸显全球经济复苏极不均衡。

报告预计，发达经济体今年将增长5.4％。其中，美国和欧元区经济预计将分别增长6.8％和4.2％。美国的增长预测比1月份的预测高3.3个百分点，为1984年以来的最快增速，原因是美国获得“和平时期前所未有”的经济支持。欧元区的增长预测则是比1­月份的预测稍高0.6个百分点。

世行行长马尔帕斯指出，在全球范围内协调努力对于加快疫苗分配和减债进程至关重要，特别是对低收入国家而言。