美宣布另购5亿剂辉瑞疫苗 免费供应近百个较贫穷国家

（华盛顿综合电）白宫宣布，美国除了早前承诺在本月内与其他国家分享8000万剂冠病疫苗，还将在未来一年购买另5亿剂辉瑞疫苗，免费提供给近百个较贫穷国家。这是迄今单一国家宣布的最大规模疫苗捐助计划，旨在加强全球对抗疫情的力度。

白宫周四（6月10日）发出的声明说：“今天这项捐赠的目的是拯救生命和结束冠病大流行。这也为下来几天将宣布的进一步行动奠定基础。”

声明说，本周在英国出席七国集团（G7）领导人峰会的美国总统拜登也呼吁其他民主国家采取行动，为全球提供安全与有效的冠病疫苗尽力。

G7拟额外提供10亿剂疫苗

据彭博社援引峰会公报草案报道，七国集团领袖拟在会上承诺，在未来一年额外提供至少10亿剂冠病疫苗，以确保全球八成的成年人口能获得接种。

辉瑞与德国伙伴BioNTech证实收到美国的最新订单，这些疫苗将在辉瑞在美国的工厂生产，并以成本价供应；当中的2亿剂在今年交付，3亿剂在明年上半年交付。美国将通过全球冠病疫苗获取机制（COVAX）把疫苗分配给92个收入最低的国家和非洲联盟成员国。

除了捐助疫苗，美国也在协助其他国家提高疫苗产量。白宫说：“拜登总统已清楚表明，边界阻挡不了这场大流行，并承诺让我们的国家成为疫苗库。”

另据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，美国政府有意向另一家冠病疫苗制造商莫德纳购买更多疫苗来捐助他国，双方正进行磋商。但莫德纳发言人拒绝针对涉及磋商的询问置评，只表示有意向美国供应用于捐助中低收入国家的疫苗。

成员包括美洲35国的泛美卫生组织（PAHO）周三指出，尽管美国、加拿大和西班牙已承诺向该地区国家捐赠疫苗和资金，但还不足够。该组织警告，如果冠病病毒继续以现有速度传播，美洲国家的疫情恐怕还需数年时间才能受到控制。

上周，美洲地区新增近120万起确诊病例和3万4000起死亡病例。全球死例最多的五个国家中有四个位于美洲，但拉丁美洲和加勒比地区仅有10%的人口完成疫苗接种，其中海地甚至还未启动接种计划。

泛美卫生组织主任埃蒂安说：“我们希望其他国家尤其是有多余剂量的国家，以及金融机构，也能够为我们提供所需的支持。在短期内获得疫苗捐助是至关重要的。”