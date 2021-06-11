到英国出席七国集团峰会 拜登与约翰逊会晤 达成新版《大西洋宪章》 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月11日 5:00 AM 美国总统拜登抵达英国后，先前往英国米尔登霍尔空军基地探望美军官兵及家属。他在讲话时强调，此次访问标志着“美国正式重回世界舞台”。（路透社） 字体大小: 小 中 大 英美两国领导人在七国峰会举行前夕首次会晤时，也决定成立联合工作小组，探讨恢复两国间的旅行方法。至于两国旅客往来会在多久后恢复则还未决定。（伦敦综合电）到英国出席七国集团高峰会议的美国总统拜登与英国首相约翰逊会晤，就新版《大西洋宪章》达成一致，内容包括领导全球从冠病疫情中复苏和加强双边关系。此外，两位领袖也将同意“尽快”开放两国间的旅行。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠状病毒19 七国集团峰会 英国 约翰逊 美国 拜登 上个月底遭勒索软件攻击 JBS承认支付1460万元赎金 早说