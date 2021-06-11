到英国出席七国集团峰会 拜登与约翰逊会晤 达成新版《大西洋宪章》

英美两国领导人在七国峰会举行前夕首次会晤时，也决定成立联合工作小组，探讨恢复两国间的旅行方法。至于两国旅客往来会在多久后恢复则还未决定。

（伦敦综合电）到英国出席七国集团高峰会议的美国总统拜登与英国首相约翰逊会晤，就新版《大西洋宪章》达成一致，内容包括领导全球从冠病疫情中复苏和加强双边关系。此外，两位领袖也将同意“尽快”开放两国间的旅行。