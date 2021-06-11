欧盟领袖要求进行不受限冠病溯源调查

（布鲁塞尔综合电）世界卫生组织对冠病来源的初步调查引来抨击之际，欧盟领导人周四要求针对冠病溯源进行不受限的调查。

欧盟委员会主席冯德莱恩当天在布鲁塞尔召开的记者会上说，有必要了解冠病疫情的起源。她说：“调查人员要有充分权限，可以进入任何必要的地方，以真正找到这次疫情的起源。”

欧洲理事会主席米歇尔说：“全世界有权利知道到底发生了什么事，以便能够从中吸取教训。”他补充说，欧盟支持各项调查冠病起源的努力。

美国驻日内瓦联合国代表团上月发表声明说，世卫组织今年1月和2月的调查“既不充分也没有定论”，美方呼吁针对包括中国展开及时、透明和循证的第二次调查。

路透社报道，即将在下周欧盟—美国首脑峰会上被核准的一份草案，就提到对冠病起源再次展开调查。草案说：“我们敦促透明、以证据为基础、由专家领导的世卫组织召集的冠病起源第二阶段研究取得进展，并且不受干扰。”

美国总统拜登5月说，美国情报机构正就冠病病毒是否可能源自中国实验室展开调查。

冠病病毒是在2019年底在中国武汉市被发现。世卫组织的报告说，冠病病毒很可能通过中间宿主，从蝙蝠传给人类，而“指实验室传人是极不可能的”。

欧盟外交官员已经表明，欧盟支持展开新研究，主要是象征性的举动，因为欧盟不会直接参与调查。