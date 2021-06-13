涵盖疫苗与治疗法研发和全球监测 G7将发布医药宣言不让大瘟疫重来

在英国西南部康沃尔郡开会的G7领导人，预计星期天峰会结束后一同发布医药宣言与联合公报。他们承诺会动用所有资源，确保类似冠病这样的大流行病所造成的破坏不再重演。

（卡比斯贝综合电）七国集团（G7）领导人将发布宣言列明对抗冠病疫情的一系列具体措施，包括把任何未来疾病的疫苗、治疗和诊断方法的开发与核准时间缩短到100天以下，同时加强全球监测网络。

在英国西南部康沃尔郡的海滨度假胜地卡比斯贝开会的G7领导人，将在当地时间周六的第二天会议中对这项联合宣言达成协议，并预计星期天峰会结束后与联合公报一同发布。他们承诺会动用所有资源，努力确保类似冠病这样的大流行病所造成的破坏不再重演。

英国广播公司报道，G7联合宣言将采取的系列实质举措，还包括支持改革及强化世界卫生组织。

这是近两年来G7领导人首次举行面对面会议。亲自出席周六会议的除了G7成员国英国、加拿大、法国、德国、意大利、日本和美国的领导人之外，还有欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席米歇尔。

联合国秘书长古特雷斯、世卫组织总干事谭德塞，澳大利亚、南非、韩国和印度的领导人有些也亲自与会，有些则通过线上会议参与。谭德塞强调，全球需要一套强有力的监测网络来侦察新的疫情和评估所带来的风险。

峰会召开前，主持峰会的英国首相约翰逊说：“要真正击败冠病和取得复苏，我们必须防止类似的疫情再现。这意味吸取过去18个月的教训，在下一次采取不同的应对策略。”

在完善对抗疫情策略的同时，富裕国家对贫穷国家的公共卫生包括冠病疫苗与财政的支援也日益迫切。美国白宫周五透露，G7考虑重新分配国际货币基金组织（IMF）储备金中的1000亿美元（约1330亿新元），为仍面对严峻冠病危机的国家提供援助。

路透社报道，IMF正在研究如何更好地利用较富裕国家的捐款或贷款，以让贫穷国家受惠。相关细节预料今年初秋公布。法国总统马克龙周四就敦促G7把这1000亿美元用于协助非洲国家。

此外，约翰逊在周五的峰会开幕致词中说，随着全球从疫情中逐渐恢复，G7须就建立一个更清洁、更绿色的世界团结一致，同时避免重演2008年金融危机后出现的社会各领域复苏不平衡的错误。

此次G7峰会在反对声浪中举行。多个组织在康沃尔郡多地举行抗议活动。抗议者高举“停止空洞承诺”、“抵制G7”等标语，抗议它在气候变化、环境保护、疫苗分配、社会公平等领域没有采取切实的应对措施。

另一方面，古特雷斯周五批评G7捐赠10亿剂疫苗给贫穷国家的计划缺乏雄心，而且过于缓慢，显示西方领导人尚未准备好解决这场一世纪来最严重的公卫危机。

古特雷斯指出，全球需要的不只是更多疫苗，也需要一个全球疫苗计划，“我们须要按逻辑来行动，要有紧迫感，要像应对战时经济般优先处理，而我们距此还很远”。

他警告，如果发展中国家的人民没有办法尽快接种疫苗，时间一再拖延，病毒很可能进一步变种，到时问题就更棘手。

英国前首相布朗一直呼吁富国协助分担更多发展中国家的疫苗费用，他形容G7领导人的承诺宛如在“传递乞讨碗”，而非真正的解决方案。