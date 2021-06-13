七国拟推新自家全球基建计划 挑战中国“一带一路”倡议

（卡比斯贝综合电）七国集团（G7）成员国周六支持一项新的全球基础设施计划，协助较贫穷国家发展基建，并且以此挑战中国的一带一路倡议。

美国白宫说，G7领导人同意启动“重建更美好世界”（Build Back Better World）计划，以弥补发展中国家存在的高达40万亿美元（约53万亿新元）的基建鸿沟。

白宫说：“今天拜登总统和G7其他领导人讨论与中国的战略竞争，并承诺做出切实行动，帮助中低收入国家满足庞大的基建需求。”

同时，G7和其他“志同道合”的伙伴国家将协调通过私人企业界筹集资金，以及获得发展金融机构的支持下，投资于气候、卫生与卫生安全、数码科技、性别平等的领域。

白宫指出，“重建更美好世界”计划涵盖全球的中低收入国家，从拉丁美洲、加勒比海、非洲到印度太平洋。

由中国国家主席习近平在2013年推动的中国一带一路计划，是个数万亿美元的庞大基建与投资工程，涉及欧亚及其他区域，至今已有100多个国家与中国签署协定，联合发展铁路、港口、高速公路等设施。

金融数据科技公司路孚特（Refinitiv）的数据显示，截至去年中，与一带一路有关的项目超过2600个，款额高达3.7万亿美元。美国总统拜登今年3月说，他已向英国首相约翰逊建议，民主国家应该开发自己的一套同类计划，与一带一路竞争。

另外，拜登政府一名高官透露，美国将推动G7领导人对中国的“强迫劳动”采取确切举措，同时在星期天发布的联合公报中批评北京。

官员指出，中国政府“缺乏透明度、糟糕的环境和劳工标准以及强迫手段”已经让许多国家吃亏。官员说，拜登将借此次G7首脑峰会向其他成员国施压，要他们表明是否认为中国强迫劳动的做法是侮辱人性尊严，以及是否认为这是“中国造成的不公平经济竞争的恶劣例子”。