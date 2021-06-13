疫情反弹 英国可能延期一个月才全面解封

英国原定本月21日进入最后一个解封阶段，解除尚存的社交限制措施。首相约翰逊预料将在周一（14日）宣布延期解封，并定于两周后再进行评估，如果到时确诊入院人数保持在低水平，则可能在7月5日解封。

（伦敦综合电）英国冠病疫情出现反弹，首相约翰逊据称将推迟全面解封，延期可能长达一个月。

英国原定本月21日进入最后一个解封阶段，解除尚存的社交限制措施，包括准许夜店恢复营业以及取消对演出、婚礼等群聚活动的限制。不过英国广播公司（BBC）引述消息人士的话说，约翰逊政府准备推迟一个月至7月19日才全面解封，因为最早在印度发现的变种病毒目前在英国加速传播，感染者持续增加。

约翰逊预料将在周一（14日）宣布延期解封，并定于两周后再进行评估，如果到时确诊入院人数保持在低水平，则可能在7月5日解封。

消息人士透露，政府正在考虑几个选项，目前较倾向于推迟一个月解封。延期解封的呼声近日越来越响亮，向政府发出呼吁的包括公共卫生官员和英国医学协会。该协会主席奈格保罗医生说：“这不仅关乎入院人数，也可能危及大批年轻人的健康。”

英国近期确诊病例激增，周五新增8125起确诊病例，是自2月以来最高的单日增幅。当局周四估算，如果没进一步解封，按照当前的病例增速，到了本月21日，英国每日新增确诊病例将增至1万5000起，到了7月底则可能回弹至今年1月高峰期的水平，当时每日新增病例多达5万起。

英国公共卫生部门发布报告指出，当前新增病例当中，超过90%感染的是最早在印度发现的德尔塔（Delta, 原称B16172）变种病毒。这个变种病毒的传播力相信比最早在英国肯特郡发现的阿尔法（Alpha，原称B117）变种病毒高出约60%，而且对疫苗的抵抗力也较强；德尔塔感染者入院治疗的概率，也比阿尔法感染者高出一倍。

感染德尔塔的英国确诊病例已超出4万2000起。数据显示，这类病例在英国各地区快速增多，每4.5天至11.5天就增加一倍。

英国卫生安全局首席执行官哈里斯说：“随着德尔塔病例在全国各地持续增多，接种疫苗是最好的防御。” 数据显示，感染德尔塔的病患有近三分之二尚未接种疫苗。当局也强调，接种两剂疫苗的防疫效果显著高于仅接种一剂疫苗。

英国国家统计局采集的数据显示，确诊病例近期呈上升趋势。在截至6月5日的一周内，英格兰平均每560人当中，有一人确诊感染冠病，前一周则是每640人有一人确诊。苏格兰和威尔士也出现类似趋势，至于北爱尔兰则情况不明。

若按年龄划分，35岁以下年轻成人以及50岁至69岁组别的感染率呈现上升趋势。数据也显示，英国人对保持社交距离有了松懈。本月2日至6日，保持社交距离的成人占68%，低于前一周的74%。