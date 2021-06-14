日本疫情专家预测：8月落幕之后 东京办奥运比取消仅日增200病例

身为东京奥运组委会顾问的两名日本疫情专家表示，假定开幕前的7月中旬，东京日增病例是300起，开幕后，估计东京的人流将比平时多10％，到了奥运结束的8月中旬，东京单日确诊人数可能从300人增加到1000人。他们也同时预测奥运取消的情况，结果显示单日确诊病例在800起左右。

7月23日掀开序幕的东京奥运会，将给日本冠病疫情带来什么影响？日本政府当局提供的预测数据显示，在奥运落幕之后的8月底，东京疫情即便是出现反弹，单日新增病例会到1000起左右，这比取消奥运的情况仅仅多200起。

不过，东京大学的研究小组认为，人流的增加将加剧冠病病毒的散播，东京在奥运后的单日新增确诊数据会推高到1600起。

据了解，身为东京奥运组委会顾问的两名日本疫情专家，针对奥运给东京带来的影响做了评估。

他们的报告假定开幕前的7月中旬，东京日增确诊病例是300起，奥运开幕之后，估计东京的人流将比平时多出10％，到了奥运结束的8月中旬，东京单日确诊人数可能从300人增加到1000人。

他们也同时预测奥运取消的情况，结果显示单日确诊病例在800起左右。

东京奥运组委会主席桥本圣子对这个报告感到满意，她在记者会上指出，“有了这些疫情预测数据，对奥运防疫工作很有帮助”。

奥运组委会也对外发布，在东京奥运举行期间，选手村和随行团队的患病预测数据也不高，奥运举办期间估计最多时是日增7.7起。

当局也按照日本规定的住院标准推算，预测入院人数最多是11.7人。由于日本本土的医疗资源紧迫，与奥运相关的轻症者会被安排在酒店里医治，估计奥运期间这类患者人数是57人。

东京大学研究：单日病例或激增至1600起

日本NHK引述东京大学疫情研究小组的疫情预测数据报道，小组以奥运期间的人流作出各种模拟，他们指出如果每天人流增加6％，单日新增确诊病例便会弹跳到1600起。该小组的结论是“人流的多少是左右疫情的最大关键”。

这个研究小组也警告，“如果在限制人流上失败的话，东京奥运后就必须重启冠病疫情紧急状态。从中长期而言，这对日本经济会带来负面影响”。

据报道，日本奥委会目前仍未放弃引进观众。据了解，奥运观众每日可达22万人次。

（记者是《联合早报》东京特派员）