感染变种病毒病例持续激增 英格兰最后阶段解封计划推迟一个月

（伦敦综合电）英国感染变种冠病病毒的病例持续激增，促使政府决定把英格兰地区的最后阶段解封计划推迟一个月。专家认为，这将有助于防止数以千计的人染病入院。

英国首相约翰逊定伦敦时间周一（6月14日）傍晚6时（新加坡周二凌晨1时）召开记者会，正式宣布推迟解封。

据英国广播公司（BBC）事先引述政府消息人士报道，多数现有防疫限制将在6月21日后继续实施四周，直至7月19日。

目前，英格兰对体育场馆、酒吧、电影院等场所实施人数限制，并禁止举行30人以上的户外聚会以及超过两户家庭参与的室内聚会。

英格兰原定本月21日全面解除防疫限制，但专家认为，由于越来越多人感染传染性更高的德尔塔（Delta，原称B16172）变种毒株，英国政府应推迟解封，以待更多人接种冠病疫苗。

英国星期天报告新增了7490起确诊病例与八起死亡病例。相较于前一周，6月7日至13日的新增病例多了近50%；截至8日的一周里，因感染冠病而住院的人数也比前一周多出15%。

英国已有超过4100万人接种第一剂疫苗，近3000万人即56%的成年人口已完成两剂接种。尽管如此，政府对进一步解封持谨慎态度，并强调限制措施一旦解除就不会逆转恢复。

据《卫报》报道，一项最新模型预测结果显示，英国正面临出现第三波疫情的风险，尚未接种疫苗的较年轻群体将首当其冲。

预测显示，尽管许多较年长者已完成疫苗接种，但由于不是所有较高风险群体都已接种，加上一些人在接种后未产生足够的抗体，住院患者仍可能激增。不过，若延迟四周解封，就能争取更多时间让更多人完成疫苗接种，从而预防数以千计的住院病例。

政府冠病顾问阿里指出：“在接种计划启动之前，推迟解封只能把新感染例发生的时间往后推，但现在我们可以在这四周里为数以百万计的人接种，这将显著降低住院人数。”

按英国目前的接种速度，它可在四周内为900万人接种第二剂疫苗，到第四周结束时，当中半数人将已产生显著的免疫反应。