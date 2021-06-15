结束内坦亚胡12年执政 贝内特宣誓就任以色列总理

以色列议会早前在120个议席中，仅以60票对59票及1票弃权，支持由八个政党包括首个阿拉伯裔政党阿拉伯联合党组成的联合政府，各党除了希望推翻内坦亚胡之外，几乎没有什么共同点，凸显了联合政府的脆弱性。

（耶路撒冷综合电）以色列统一右翼联盟领导人贝内特星期天（6月13日）宣誓就任总理，结束了内坦亚胡长达12年的执政，也是在位时间最长的总理。

71岁的内坦亚胡在下台后誓言，将以反对党身份推翻这个“糟糕”的政府，重返政坛。

49岁的贝内特曾被称为内坦亚胡的“密友”和“门徒”，最终却成了他长期执政的“终结者”。

政治分析家维特在以色列左翼大报《国土报》发表评论文章批评内坦亚胡：“酸溜溜地、满腹牢骚，欠缺一国之尊应有的担当——直到最后一刻，表现跟（美国前总统）特朗普没两样。”

以色列政治评论员海赫特认为，内坦亚胡不会放弃夺回总理职位的努力。

贝内特星期天晚上在新政府首次内阁会议上说，新政府将努力弥合人民之间的裂痕，使国家恢复运转。他还说，为确保“意识形态多元化的政府”取得成功，新政府各党派间必须在意识形态方面保持克制和温和。

不过以色列议会早前在120个议席中，仅以60票对59票及1票弃权，支持由八个政党包括首个阿拉伯裔政党阿拉伯联合党组成的联合政府，各党除了希望推翻内坦亚胡之外，几乎没有什么共同点，凸显了联合政府的脆弱性。

根据联合政府的权力分享协议，贝内特先出任总理两年，之后由中左翼政党“拥有未来党”领袖拉皮德接任总理两年。

这次选举3月23日举行，是以色列两年内第四次大选。舆论认为，失去总理职位后，面临涉嫌贪腐诉讼的内坦亚胡为避免牢狱之灾或展开政治反击，加上执政联盟各党派意识形态及社会政策取向差异较大，新政府能否稳定运行尚需观察。

邻国指内坦亚胡倒台 不会对以巴争端有大改变

此外，以色列的邻国认为，内坦亚胡倒台不会对他们所关注的以巴争端和更广泛的中东问题造成太大改变。分析员指出，在巴勒斯坦问题上，以色列所有政府的立场都是一致的，并说，贝内特出任总理或将使本已复杂的以巴问题笼罩更多阴霾。有媒体称，贝内特所属的极右翼势力抬头，无疑是对以巴和谈和巴勒斯坦独立建国期许的“一记重击”。

智库国际危机组织分析师法赫罗说：“坦白说，根本没有人去谈论这个课题或是把这件事放在心上。对那些关注巴勒斯坦问题的人，他们认定所有以色列政府都一样，无论谁当政，占领行动仍会继续。”

以色列海尔兹利亚跨学科研究中心政府外交与战略学院研究员魏茨曼也认为，新政府在很多方面都非常多样化，内部存在争议。对于以巴问题，新政府或将保持现状，不做改变。

贝内特1990年入伍，担任以色列国防军突击队指挥官。退役后，贝内特前往耶路撒冷希伯来大学深造，获得法学学士学位。1999年，27岁的贝内特与几个朋友创立了一家科技公司，研发防止网络欺诈信息的安全软件等。他本人担任总裁。2005年，这家公司被以1.45亿美元的价格出售给一家美国网络安全公司。这笔交易让贝内特成为亿万富豪。

另一方面，美国、欧盟领导人及俄罗斯总统普京已向贝内特表示祝贺。美国总统拜登星期天发表声明祝贺以色列联合政府上台，表示“期望与贝内特总理合作，加强两国紧密持久关系的各个方面”。拜登还说，美国“坚定不移地支持以色列的安全（诉求）”。

内坦亚胡的反对者也涌上街头庆祝。耶路撒冷国会大楼附近的一个广场挤满了人群。在特拉维夫市中心，也有民众聚集，他们拍掌、欢呼和挥舞国旗。一名19岁青年说，对于新政府上台感受复杂，但认为这是以色列需要的改变。