谭德塞警告：需要110亿剂疫苗 全球冠病疫苗分配赶不上病毒传播

谭德塞周一告诉记者：“我对七国集团将主要通过冠病疫苗全球获取机制（COVAX）捐赠8.7亿剂（新）疫苗的消息表示欢迎……这是一个很大的帮助，但我们需要更多，而且获取的速度要更快。”

（日内瓦综合电）世界卫生组织总干事谭德塞警告，全球冠病疫苗分配速度赶不上病毒传播速度。他指七国集团（G7）要与贫穷国家分享10亿剂疫苗是远远不够的，因为全球需要110亿剂疫苗。

由于冠病疫苗在全球分配不均引发不满，七国集团领导人周末在英国召开的峰会上承诺，将他们捐赠的疫苗总剂量从2月份承诺的1.3亿剂增加到10亿剂以上。

谭德塞周一告诉记者：“我对七国集团将主要通过冠病疫苗全球获取机制（COVAX）捐赠8.7亿剂（新）疫苗的消息表示欢迎。”

“这是一个很大的帮助，但我们需要更多，而且获取的速度要更快。目前，病毒的传播速度超过全球疫苗的分发速度。”

“每天有超过1万人死亡……这些社区需要疫苗，他们现在就需要疫苗，而不是等到明年。”

虽然疫苗高接种率使许多富裕国家的人民正享受生活回归正常的感觉，但在不太富裕的地区，疫苗仍然稀缺。

就疫苗注射剂量而言，七国集团与世界银行定义的低收入国家之间的差异为73对1。

旨在确保全球公平分配疫苗的COVAX机制，由世卫组织、全球疫苗免疫联盟和流行病防范创新联盟（CEPI）运营，迄今已向131个国家和地区运送超过8700万剂疫苗，但这远低于预期。

世卫组织希望下次七国集团峰会明年在德国召开之前，全球至少有七成人口已接种疫苗。

世卫促各国协助填补 ACT加速计划资金缺口

谭德塞说：“要做到这一点，我们需要110亿剂疫苗。七国集团和二十国集团（G20）有能力实现这一目标。”

世卫组织也促请各国协助弥补“获取冠病工具加速计划”（Access to COVID-19 Tools Accelerator，简称ACT加速计划）的160亿美元（约212亿新元）资金缺口。该计划旨在加速开发、生产和公平获取冠病测试、治疗和疫苗。

世卫组织总干事高级顾问艾尔沃德周一在记者会上说：“我们必须弥补这一资金缺口。世界拥有迅速弥补160亿到170亿美元资金缺口的资源。”

这位加拿大流行病学家说，这笔资金是必要的，以确保低收入国家拥有接种疫苗的工具、进行适当诊断及为医院提供氧气。

艾尔沃德指出，世卫组织在七国集团峰会召开前，与各成员国进行了多次讨论，希望他们协助填补ACT加速计划的资金缺口，结果未能如愿。他表示，希望今年7月召开的二十国集团财长和央行行长会议能找到解决方案。

世卫组织紧急项目负责人瑞安也指出：“2020年，全球国防开支近2万亿美元。160亿美元只占全球一年国防支出的不到1%。我们应当负担得起这1%，用于挽救生命并结束这场大流行病。”