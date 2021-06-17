批K-POP是“恶性肿瘤” 金正恩要彻底限制韩流入朝

随着冠病疫情长期化，朝鲜国民在家的时间增多，让更多年轻人迷上韩国流行音乐K-POP和韩剧。对此，朝鲜领导人金正恩警告，要彻底限制韩流流入。

《纽约时报》近日报道，金正恩裁决K-POP是“恶性肿瘤”。据该报道，金正恩指出，“韩国文化让朝鲜年轻人的服装、发型、语气、行为等，堕落下去了。”他警告，若不阻止资本主义流入，朝鲜的体制或将面临崩溃。

《纽时》：金正恩信心减弱 文化上采取更封闭措施

《纽约时报》分析，2019年特朗普与金正恩举行会谈后，没有解除对朝经济制裁，致使金正恩的信心减弱，文化上采取更加封闭的措施。

过去，朝鲜一直宣传“韩国是一个乞丐横行的活地狱”，但朝鲜年轻人通过韩剧发现韩国并不是那样。朝鲜年轻人到处寻找食物的时候，韩国人竟然为了减肥而奋斗，这让朝鲜年轻人感到很吃惊。

对朝网络媒体Daily NK也报道，最近朝鲜平安南道平城市的四名青年因观看韩剧《顶楼》被处于10至12年的劳动教化。当局在他们的USB上发现30多部韩剧和音乐视频等，其中最近热播的韩剧《顶楼》也包括在内。

消息人士称：“朝鲜对观看韩国电影和韩剧进行了史无前例的强力管制。”

朝鲜去年12月制定《反动思想文化排斥法》，民众如果传播韩国、美国、日本等非法影像者最高可判死刑，相关人士也可判处最高15年的劳改。

《纽约时报》引述DailyNK的资料报道，朝鲜当局恐吓观看韩剧被逮捕的居民，要他们举报其他看韩剧的人，但朝鲜居民正在团结起来应对逮捕。尽管朝鲜进行了管制，韩流已经势无可挡。

首尔大学和平统一研究院在2018年至2019年，针对116名脱北者进行的问卷调查中，近半受访者回答“在朝鲜经常看韩剧”。他们还回答，在朝鲜最受欢迎的韩剧是讲述韩国女继承人飞行滑翔伞意外迫降到朝鲜境内、与朝鲜军官陷入爱河的《爱的迫降》。

据了解，过去朝鲜女性称呼男朋友为“同志”，但受《爱的迫降》等韩剧的影响，开始称呼“欧巴（哥哥）”。

（记者是《联合早报》首尔通讯员）