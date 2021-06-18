数处逼近50摄氏度 百多年最强热浪袭美国西岸

（洛杉矶综合电）美国西岸遭热浪侵袭，连续多日出现创记录高温，一些地区最高气温甚至逼近50摄氏度。美国国家气象局已在西部地区发布过热警告，并指这种情况危险，甚至可能夺命。

据报道，犹他州盐湖城周二（15日）的气温创下自1894年有记录以来的历史新高，达42摄氏度；亚利桑那州凤凰城以46摄氏度刷新记录。位于内华达州和亚利桑那州边界附近的沙漠地区更是逼近50摄氏度。

气象学家肖宁指出，尽管北部的蒙大拿州和爱达荷州的高温天气近日有所缓解，但在加利福尼亚和西南部地区，最糟糕的情况还未到来。

肖宁说：“美国西岸将经历一场长时间的热浪。热浪将席卷整个西南部沙漠地区，一直到加利福尼亚。本周接下来的气温还将持续上升。”

肖宁呼吁民众不要在室外呆太长时间。他同时提醒，不要把任何人，特别是老人和小孩，甚至是宠物留在暴晒在太阳底下的汽车内。

在这同时，加州的电力公司呼吁民众周四晚自愿节省电力，关闭不必要的电灯及避免使用大型电器。旧金山湾区则开放避暑中心，预期周四开始有更多人使用服务。

加州大学洛杉矶分校科学家威廉斯说，西岸地区现在是1895年以来最干旱的天气，令热浪更严重，估计在夏季完结前会再经历二至五次热浪。