沙利文：是时候厘清双方现阶段关系 拜登拟安排与习近平举行会谈

白宫国家安全顾问沙利文说，“很快我们就会坐下来，为美中两位领导人的接触制定合适的方式……这可能是通电话，可能是在另一个国际峰会场边举行会晤，也可能是别的安排。”

（华盛顿综合电）美国总统拜登在同俄罗斯总统普京会晤后，正考虑安排与中国国家主席习近平举行会谈。

白宫国家安全顾问沙利文周四（6月17日）表示，中美领导人是时候“厘清双方现阶段的关系”。沙利文说，“很快我们就会坐下来，为两位领导人的接触制定合适的方式……这可能是通电话，可能是在另一个国际峰会场边举行会晤，也可能是别的安排。”

拜登与习近平预料都会出席今年10月在意大利举行的二十国集团（G20）首脑峰会，有可能在那里举行会谈。但沙利文说，目前尚未作最终决定。

沙利文周四说，对于北京不断扩张势力，拜登通过首次的出访活动，已经推动七国集团（G7）和北约团结一致抗衡中国，而欧美这些西方国家已经联手要“对抗中国的掠夺行为”。

但即使在如此强硬的姿态下，拜登仍然愿意与习近平对谈。两人曾在今年2月进行长达两小时的电话会谈，当时拜登向习近平表明美国并不寻求“对峙”，但中美之间存在“激烈的竞争”，美国将坚持要求中国按照国际规则“公平竞争”。

拜登上台后，至今中美的高层级别接触，只局限于3月沙利文和国务卿布林肯与中国对等官员在阿拉斯加的会谈。

拜登：面对面交谈是不可替代的

沙利文表示，拜登周三在日内瓦同俄罗斯总统普京会晤之后，认为面对面交谈是不可替代的。拜登认为“这也适用于中国和习近平主席。接下来他将寻找机会，与习主席接触。”

拜登周三在日内瓦的记者会上，被记者问到他是否会像老朋友对老朋友那样敦促习近平推动对冠病溯源的调查，拜登立即纠正说：“让我说清楚，我们彼此很了解，我们不是老朋友。只是纯粹的公务。”

彭博社分析指出，拜登的首次外访会见了多位国际盟友，也和主要对手进行了会面，接下来可以腾出手来跟被他称为美国头号全球竞争对手的中国硬碰硬了。但分析提到，中美关系对美国经济的影响远比美俄关系复杂，拜登与习近平举行会晤并为今后几年建立有成效关系的机会之窗正在缩小。

华盛顿智库新美国安全中心研究员、特朗普时代担任东亚和太平洋事务副助理国务卿的费思说，中美针锋相对之后“接下来会有什么跟进，这些才是真正应该关注的问题。”

他也说，拜登向美国和其他国家政府发出了强烈的信号，“那就是他要在美国政策和美国外交中优先考虑中国的竞争，这的确意义重大。”