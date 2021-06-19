金正恩：朝鲜须对美国 做好对话和对决两方面准备

朝鲜领导人金正恩表示，为维护朝鲜的尊严和自主发展利益，必须对美国做好对话和对决两方面准备，尤其对决方面需要做好万无一失的准备。这是美国拜登新政府上台后，朝鲜首次对外发出的信息。

朝中社昨日报道，金正恩17日在平壤举行的劳动党第8届中央委员会第3次会议上分析了近期国际政治舞台的主要变化和朝鲜的对外环境，尤其详细分析了美国新政府的对朝政策动向，明确了今后在对美关系中要坚持的战略战术及行动方向。金正恩表示，要进一步提高朝鲜的战略地位与作用，主动营造有利的外部环境，密切关注并灵活应对变化的局势，集中力量管控稳定朝鲜半岛局势。

亚洲大学教授郑大镇说，朝鲜继续对美国采取了“强对强，善对善”原则。最近美国的对朝政策靠实用主义，但朝鲜认为，美国没有撤回对朝敌对政策，于是金正恩可能强调“需要做好万无一失的准备。”

庆南大学远东问题研究所教授林乙出认为，金正恩对美发表的信息相当克制，重点强调半岛局势的稳定管理。他提到“做好万无一失的准备”是呼吁朝鲜内部团结的发言，也是战略性对美发出的信息。

过去朝鲜对拜登政府的对朝政策方向以及韩美峰会等没有做出任何表态，在对外问题一直保持沉默。上个月，美国提出要说明对朝政策，但朝鲜只表示“收到了”，没有对外表明正式立场。

专家指出，金正恩摆脱了一贯不回应的基调，关注拜登政府的对朝政策动向，并表明准备对话的态度，暗示了朝美对话重启的可能性。

世宗研究所朝鲜研究中心主任郑成长指出:“金正恩指出要做好与美国的对话的准备，因此朝鲜今后重返朝美对话的可能性增大。朝鲜似乎表现出了非常柔和的立场。”

美国对朝特别代表金成19日至24日将访韩，与韩日对朝代表举行三边会谈。这次会谈能否让朝鲜重返谈判桌，备受关注。

（记者是《联合早报》首尔通讯员）