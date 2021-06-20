接种进度难达标新毒株又更强 拜登促美民众尽快打疫苗

（华盛顿综合电）美国总统拜登在上任150天内，已让民众完成3亿剂冠病疫苗接种，不过德尔塔变种病毒来势汹汹，拜登呼吁尚未接种的民众尽快接种。

拜登前天在白宫就疫情发表讲话时说，德尔塔（Delta，原称B16172，最早在印度发现）变种病毒的传播力和潜在致命性更强，对年轻人尤其具有威胁，而要预防感染变种病毒，最有效方法就是完成疫苗接种。

拜登呼吁尚未接种者马上行动，并指出在民众踊跃接种的地区，死亡率和住院率显著下降，但在接种率较低的州，“许多地方的新增病例和住院率并没有下降，在一些地方，实际上正在上升”。

美国疾病控制和预防中心（CDC）的数据显示，约65%的18岁及以上美国民众已接种至少一剂疫苗，有1亿4250万人完成两剂接种。不过，按目前每天约有23万7000人接种第一剂疫苗的速度来看，拜登将无法实现在7月4日前，让1亿6000万名成人完成两剂接种以及70%人口接种至少一剂疫苗的目标。

仅首都和15州

接种一剂疫苗者达七成

美国50个州当中，目前仅15州和华盛顿特区实现了70%人口接种至少一剂疫苗。值得注意的是各地接种率也反映了政治分歧，2020年总统选举中被前总统特朗普拿下的州，尤其是南部各州的接种率明显落后于拜登胜选的州。

截至本月15日，美国的累计死亡病例已达60万起。拜登政府如今把希望寄托在宗教领袖和社区组织身上，希望他们能说服仍对接种疫苗裹足不前的人，消除他们心中疑虑。

白宫官员表示，拜登1月上任以来全面加速推展疫苗接种工作，至今已取得成效，住院率和死亡病例与去年年初疫情初期相比，已降至最低水平。

美疾控中心主任：德尔塔

或很快成为变种毒株主流

白宫官员表示，拜登1月上任以来全面加速推展疫苗接种工作，至今已取得成效，住院率和死亡病例与去年年初疫情初期相比，已降至最低水平。白宫发布的数据单显示，相较于今年1月每天至少3300人死于冠病，目前的冠病死亡率病例锐减90%。

美国疾病控制和预防中心主任瓦伦斯基周五接受美国广播公司新闻节目采访时警告，传染性极强的德尔塔变种病毒可能很快成为美国主要的冠病变种毒株。