继美国之后巴西死亡病例超过50万

专家警告，巴西的第三波疫情正在来袭，将令疫情雪上加霜。加上南半球进入冬季及新变种病毒迅速传播，巴西的死亡人数预计还会上升。

（里约热内卢综合电）巴西周六通报新增2301起冠病死亡病例，累计死例达50万零800起，成为全球第二个冠病死例超过50万起的国家，仅次于累计死例超过61万起的美国。

专家警告，巴西的第三波疫情正在来袭，将令疫情雪上加霜。加上南半球进入冬季及新变种病毒迅速传播，巴西的死亡人数预计还会上升。

巴西许多民众不满总统博索纳罗应对疫情的手法，指责他罔顾疫情，抗疫不力，没有提前部署购买疫苗，还带头对戴口罩措施提出质疑，于上周六走上街头示威。

过去一周，巴西平均每天有超过2000人死于冠病，是5月1日以来第一次出现这样的情况。尽管如此，专家认为，当局仍低估了确诊及死亡病例。

圣埃斯皮里图大学流行病学家马西尔说：“第三波疫情即将到来，病例和死例曲线已出现变化。”

他指出，冠病疫苗接种计划可能有助于改善疫情，但目前巴西的疫苗接种进度缓慢，当局也没有实施限制措施，反而放宽许多限制。

巴西人口超过2亿1000万，根据当地媒体统计，截至19日，巴西只有11.45%的人口，或2424万人完成接种两剂疫苗，以及29.61%人口，或超过6270万人接种首剂疫苗。

巴西专家认为，疫苗接种是控制疫情的主要方法之一，当局应提高完成两剂疫苗接种者的比率。卫生部长凯罗加承诺，会尽力让民众在最短的时间内完成两剂疫苗接种。

多数巴西民众坚持只接种辉瑞疫苗

不过，巴西民众坚持要打被视为更有效，但却较难获得的辉瑞疫苗，拒绝接种其他被认为是次货的疫苗。

在巴西最大城市圣保罗，许多人到诊所接种疫苗时，纷纷要求施打辉瑞疫苗，一旦被告知没有辉瑞疫苗，他们宁可不打。

29岁的教师塔瓦勒斯原本两周前就可接种疫苗，但却因为坚持只打辉瑞疫苗而搁置下来。她说：“其实对我而言，接种哪一种疫苗没有太大差别，但我父亲坚持要我只接种辉瑞疫苗。”

根据巴西官方数据，该国的疫苗供应主要是科兴及阿斯利康疫苗，共占96%，其余4%是辉瑞疫苗。

尽管巴西疫情严峻，但各大城市的生活似乎已恢复正常，餐馆、酒店和商店照常营业，许多民众出入公众场所也不戴口罩。

巴西全国27个州属当中，有19州的医院加护病房床位剩下不到两成，其中九个州的加护病房住院人数已超过九成。

巴西目前每天平均通报超过7万起新增病例。据卫生部19日公布的数据，当天新增8万2288起病例，至今累计超过1788万起。