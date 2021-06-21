流行病学家：避免实施封锁 抗疫将进入新阶段学习与病毒共存

在英国、美国和欧洲开展疫苗接种之前，病例数的激增在短时间内导致住院和死亡人数猛增，各国领导人只能采取各种封锁措施。现在，科学家和政府官员正密切关注，扩大疫苗接种范围是否最终会打破这种循环。

（华盛顿综合电）随着富裕国家为其人口中越来越多的脆弱人群接种冠病疫苗，确诊病例与死亡病例之间的联系似乎正在减弱。流行病学家在密切追踪冠病病例数长达一年多之后，因大流行将进入新阶段而开始把重心放在学习与病毒共存，以及避免实施新一轮封锁措施的重要数据上。

美国约翰霍普金斯大学冠状病毒资源中心的流行病学家努佐说：“我们可能进入仅监测住院情况的阶段。”

英国近期感染德尔塔者大多数未完成疫苗接种

在英国、美国和欧洲开展疫苗接种之前，冠病病例数的激增几乎无一例外地在数周内导致住院和死亡人数激增。卫生系统所承受的压力使各国领导人别无选择，只能限制社交生活和扰乱经济活动。

现在，科学家和政府官员正密切关注，扩大疫苗接种范围是否最终会打破这种循环，而英国的个案最引人关注。

根据彭博社的疫苗追踪数据，约46%的英国人口已完成疫苗接种，这使英国的单日死亡病例降至去年夏天以来的最低水平。然而，英格兰卫生部上周五说，当地感染最先在印度发现且传播力更强的德尔塔（Delta，也称B16172）变种毒株的病例，在过去一周几乎翻了一番。住院人数也有所增加，只是大多数患者尚未完成疫苗接种。

冠病看来将开始变成季节性疾病如流感

英国首相约翰逊已将英国全面解封的时间推迟了四周，以便让更多成年人能够接种第二剂疫苗。数据显示，接种两剂疫苗可保护接种者免受德尔塔毒株侵害。但即使病毒在儿童和未接种疫苗的年轻人中进一步传播，对接种活动的真正考验将是住院率和死亡率能否保持在较低水平。

如果确实如此，那冠病将开始看起来不像是无法控制的大流行病，而更像是一种季节性疾病，例如流感。对于政策制定者来说，那是他们的目标。

英国卫生部长汉考特上周告诉国会：“我们的目标是像对待流感一样，与这种病毒共存。”

科学家说，将冠病的患病率与每年在全球造成约65万人死亡的流感的患病率进行比较，将成为来临秋季和冬季的重要衡量标准。自2020年初以来，冠病病毒已经造成超过380万人死亡，但接种疫苗的国家最终应该能够像对待流感一样对待冠病的周期性复发，并相应地制定政策。

努佐说：“在谈论是否关闭学校之类的问题时，与季节性流感的影响进行比较是恰当的。我们怎样对待流感？我们会在正常的流感季节这样做吗？”

即使在疫苗接种率很高的国家，要在短期内实现零病例也是不现实的。大多数社会已经开始接受其他病毒如流感突变的现实，并在新毒株出现时将其纳入疫苗中。冠病很可能就是这种情况。

伦敦帝国理工学院的流行病学家巴格林说：“我们必须接受会有新变种的事实。这是一直会发生的事。”