东京奥运入场观众顶限1万人 若疫情加剧将闭门举行

东京奥运一共有43个赛场，其中最大一个是举行开闭幕仪式的新国立运动场，可容纳6万8000名观众。日本媒体昨日指出，基于出席开幕式的海外人士有1万人，当局也在考虑将本土观众限制在1万人以内。

日本超过八成民众担心7月23日开始的东京奥运会促使冠病疫情扩散，当局昨日公布赛场入场人数顶限为1万人以降低风险。日本首相菅义伟也表示，如果奥运期间疫情进入紧急状态，各项比赛将在无观众的空场举行。