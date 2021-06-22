东京奥运入场观众顶限1万人 若疫情加剧将闭门举行 订户 来自 / 联合早报 文 / 符祝慧 发布 / 2021年6月22日 5:00 AM 东京奥运村前天首次对媒体开放，它由23栋14至18层的住宅楼和几栋商业建筑构成，共有5600单位，能够容纳1万2000人。奥运村的食堂位于中心位置，分上下两层，24小时开放，两层一共有3000个座位，食物种类丰富，有日餐区、面条点心区、亚洲餐区、世界餐区、比萨汉堡区等，另外还设有清真和素食专区。为了方便村内通行，当局推出了九辆新款电动车，车辆全自动运行，没有传统的方向盘和驾驶员，每辆车可容纳20人，这九辆车有望成为奥运村内一道亮丽的风景。（法新社） 字体大小: 小 中 大 东京奥运一共有43个赛场，其中最大一个是举行开闭幕仪式的新国立运动场，可容纳6万8000名观众。日本媒体昨日指出，基于出席开幕式的海外人士有1万人，当局也在考虑将本土观众限制在1万人以内。日本超过八成民众担心7月23日开始的东京奥运会促使冠病疫情扩散，当局昨日公布赛场入场人数顶限为1万人以降低风险。日本首相菅义伟也表示，如果奥运期间疫情进入紧急状态，各项比赛将在无观众的空场举行。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 针对金正恩提出“对话”“对决” 美方称做好相应准备 早 说