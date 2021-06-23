民主党纽约市长初选民调 华裔企业家杨安泽排第二

（纽约综合电）美国民主党周二举行党内的纽约市市长候选人初选。最新民调显示，布鲁克林区长亚当斯（Eric Adams）的支持率领先其他候选人。

曾在2019年参加民主党总统初选的华裔科技企业家杨安泽（Andrew Yang）排在第二位。杨安泽原是大热门，但过去三个月支持率下滑。

益普索在6月10日至17日举行的选前民调显示，28％受访选民把亚当斯列为第一选择，有20％选民把杨安泽列为第一选择。该民调访问了2924名居民。

亚当斯曾在警界任职20多年，强调严厉打击犯罪，控制纽约市激增的枪击案，以及倡导枪械安全。杨安泽则主张在纽约市增建房屋以应付市民需求。

据知，已有近20万名纽约民主党人在星期天下午之前提早投了票。估计全市约70万名民主党人会出来投票。

民主党初选候选人必须赢得超过50％选票才算获胜。益普索表示，由于亚当斯只获得约四分一民主党人的支持，因此选战有可能出现变化，不排除其他人有机会获胜。

由于纽约市是民主党占压倒性优势的城市，如果能在民主党初选中胜出成为该党的正式候选人，就几乎肯定会赢得今年11月举行的市长选举。

将卸任的纽约市长白思豪周一呼吁选民在纽约市度过历史上最严重危机之际踊跃投票，因为这将决定纽约市的未来，但他拒绝透露自己支持哪一名候选人。

分析认为，冠病疫情暴发后，纽约市的失业率、无家可归者、枪击案和凶杀案都有激增趋势，有数以千计的企业倒闭。

面对此严峻的局面，新当选的纽约市长得面对如何在疫情后重振经济，以及应对气候变化等多项考验。