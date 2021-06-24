以色列“培植鸡肉”须排队数月才吃得到

它看起来像鸡肉、尝起来像鸡肉，但食客们吃的竟是实验室培育的山寨版鸡肉。科学家声称，这是一种能养活世界不断增长的人口的环保肉类生产方式。

（内斯·齐奥纳法新电）以色列中部小镇内斯·齐奥纳一家以鸡肉菜肴为招牌菜的餐厅吸引人们不远千里前去，可是，他们等上好几个月才有机会品尝的鸡肉佳肴其实并非真材实料。

它看起来像鸡肉、尝起来像鸡肉，但食客们吃的竟是实验室培育的山寨版鸡肉。科学家声称，这是一种能养活世界不断增长的人口的环保肉类生产方式。

这家在科学园区内的餐厅供应汉堡、肉糜饭卷等人们爱吃的日常菜品，可是，所用的材料是来自毗邻名为“超级肉”生产基地的“培植鸡肉”。

新加坡一美国公司去年12月成为全球首家销售培植鸡肉餐厅

据报道，“超级肉”并非首个开发这项技术的公司。去年12月，新加坡一家美国食品科技起步公司Eat Just成为全球首家销售培植鸡肉的餐厅，并且过去两年有逾15家起步公司包括第一家食品厂公司在新加坡设立基地。

自称为肉食者的特拉维夫人吉莉·坎菲说：“它很好吃……如果我不知道，我会以为这是一个普通的鸡肉汉堡。”吉莉几个月前就报名参加这场假肉品尝会。

食客们其实也算是“白老鼠”。“培植鸡肉”的生产者在等待监管部门批准的同时，定期举办餐会，收集食客们的反馈。

从光线柔和的餐厅，可望见明亮的实验室内技术人员在那里监控大型不锈钢发酵罐。

“超级肉”总裁伊多·萨维尔说：“这是世界上首次有人品尝人造肉的同时，亲眼观察生产和制造过程。”

生产过程从培养取自受精鸡蛋的细胞开始。这些细胞是在植物性液体中培养，成分有蛋白质、脂肪、糖、矿物质和维生素等。细胞直接吸收这些“饲料”后，体积在数小时内倍增。

萨维尔是纯素食者，学的是电脑学。他认为，自己处于“食品革命的前沿”，在帮助供应食物的同时又不让地球大受伤害。

开发人员说，他们正努力提供更合乎道德和无须屠宰所生产的肉类，且产品的培植不使用基因工程或抗生素。目前，公司产量是每周数百公斤。

萨维尔希望获得美国食品和药物管理局的认证，接着大规模生产。他说：“我们将能够减少土地、水资源和许多其他资源的使用量，并确保产品非常健康和清洁。”

据联合国粮食及农业组织的数据，到2027年，全球肉类产量料增长15%。

以色列食客安娜贝尔多年来首次吃“肉”。她说：“我之所以成为素食者是因为吃肉不道德、不可持续。”

素食者乐于接受这种来自实验室的“肉”，公司面对的确切问题是犹太食品认证当局是否接受。

以色列首席拉比理事会成员埃利泽·魏斯说，以不伤害环境的无残忍方式生产肉类是一个积极的发展。他预计，该产品最终会获得犹太洁食认证。

曾担任前总理内坦亚胡顾问的知名素食主义者塔尔·吉尔博希望，人造肉能成为全世界迈向素食主义的第一步。