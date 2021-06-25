欧洲疾控中心警告：欧洲8月底九成病例料由德尔塔引发

欧洲疾控中心呼吁加速接种疫苗，它指出，基于现有证据，德尔塔毒株比阿尔法毒株的传播力高40%至60%，预计到8月初，欧盟和欧洲经济区约70%的新增确诊病例感染的将是德尔塔毒株，到8月底这一比率将达到90%。

（巴黎综合电）最先在印度发现的冠病变种病毒德尔塔毒株因传播力更强而加速在全球扩散。欧洲疾病预防与控制中心警告，到了8月底，欧洲九成冠病病例将由德尔塔毒株引发。该中心呼吁加速接种疫苗。

目前在欧盟国家肆虐的主要毒株为最先在英国发现的阿尔法（Alpha，也称B117）变体，但欧洲疾控中心估计这种情况很快就会改变。

该中心在周三公布的风险评估报告中指出，基于现有证据，德尔塔（Delta，也称B16172）毒株比阿尔法毒株的传播力高40%至60%，预计到8月初，欧盟和欧洲经济区约70%的新增确诊病例感染的将是德尔塔毒株，到8月底这一比率将达到90%。

该中心主任阿蒙在一份声明中指出，初步数据显示，只接种了一剂现有疫苗的人仍可能被德尔塔毒株感染。她警告称，该毒株在今夏很可能将出现大面积传播，尤其是在那些不是重点接种对象的年轻人群体中——这可能造成那些尚未完成两剂接种的高危人群面临遭感染和引发重症的风险。

已接种两剂疫苗人群对德尔塔毒株具较高免疫力

在欧盟范围内，约30%的80岁以上年长者尚未接种第二剂疫苗；60岁以上的人还有约40%未接种第二剂。

不过阿蒙指出，令人欣慰的是，已经接种两剂疫苗的人群对德尔塔毒株仍具有较高的免疫力。她提醒欧盟各国，当前至关重要的是全速推进疫苗接种，并且确保两剂疫苗能够按照推荐的最短间隔时间完成接种，以加快确保高危人群具备免疫力。

欧洲疾控中心还提醒各国，谨慎放松冠病限制措施，尤其是在夏季期间，否则每日新增确诊病例数目及相应的住院人数和死亡人数都可能会上升到去年秋季的水平。

在英国，德尔塔已经成为主流毒株。英国虽有超过六成的成人已完成两剂疫苗接种，但周三新增病例仍超过1万6000起，为今年2月6日以来最高。

确诊病例激增已导致住院病例稳步增加，自4月底以来首次超过1500人。所幸每日死亡病例仍相对较低。

在德国，官方数据显示，感染德尔塔毒株的病例在一周内增加了一倍，目前占德国总病例数的15%。

德国总理默克尔表明，希望欧洲其他国家跟德国一样，要求来自出现较多德尔塔病例的国家如英国的人接受隔离检疫。

在美国，德尔塔毒株也在迅速传播。美国疾病控制与预防中心主任瓦伦斯基说，德尔塔已占当地近期确诊病例的五分之一。

在以色列，由于德尔塔肆虐导致当地病例增加，政府决定将原定7月1日启动的允许个人游客入境计划，推迟到8月实行。

总理贝内特周三说，如果一周内每天记录的病例超过100起，将恢复在室内戴口罩的规定。在他发出这项警告之前，以色列单日病例已经连续三天超过100起。