迈阿密公寓坍塌四死百余人下落不明 佛州进入紧急状态全力施救

（瑟夫赛德综合电）美国佛罗里达州迈阿密海滨公寓周四凌晨局部坍塌，搜救行动进入第二天，已知至少四人死亡，100多人仍下落不明。总统拜登批准佛州进入紧急状态，以提供联邦援助全力救灾。

这起事故发生在当天凌晨2时许，迈阿密—戴德县瑟夫赛德市（Surfside）一栋12层公寓的一侧完全坍塌，地面上瓦砾堆积如山，许多人被埋在废墟。

该县县长卡瓦在记者会上说，目前已知至少四人死亡，失踪人数已多达159人。

卡瓦说：“我们已经找到120人，这是好消息。但下落不明的增加到159人。”当局强调，仍不清楚事发时公寓内有多少居民。

市长：大楼屋顶施工 但无迹象表明是塌楼导因

早前，一名消防员透露，已从公寓尚未坍塌的部分疏散35人，搜救人员借助搜救犬和无人机寻找幸存者，他们从废墟中拉出两人，其中一人已死亡。

迈阿密—戴德警察局局长拉米雷斯说，“搜救人员会继续搜救，他们不会放弃，会连夜搜救，不会停止。”

瑟夫赛德市市长伯克特说，大楼屋顶有施工作业，但没有迹象表明是公寓坍塌的导因。伯克特说：“很难想像会发生这样的事，建筑物不会无故倒塌。”

佛州州长德桑蒂斯周四晚发布一项行政命令，为受倒塌事故影响的家庭提供援助。白宫周五凌晨发布消息说，拜登批准佛州因大楼倒塌事故进入紧急状态，下令向救援工作提供联邦援助。

目前还不清楚坍塌原因。官方指这栋公寓建于1981年，正在进行重新认证修建工作。据报道，该栋公寓有130多个单位，其中55个坍塌。

当地迈阿密电视台播放的现场画面可见，搜救人员把一名男孩从废墟中拉出，消防员也使用云梯解救受困阳台的居民。

父母住在该公寓的珍妮厄盖尔斯得知塌楼消息后非常担心，赶忙打电话联络双亲，但电话一直没人接。她忧心忡忡说：“我希望他们没事。”

巴拉圭总统夫人家属受困

来自巴西的公寓居民埃里克（40岁）因为在女友家过夜，侥幸逃过一劫。他在公寓已住了三年，但楼房倒塌，他惊觉什么都没有了。“我现在无家可归，我的文件、绿卡、钱都没了。”

据知公寓多数居民是外国人，包括巴拉圭、阿根廷、委内瑞拉和哥伦比亚等。美国媒体报道，其中三名失踪者是巴拉圭总统夫人的妹妹、妹夫，以及三名孩子。