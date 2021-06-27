世卫：全球疫情趋缓 但德尔塔毒株肆虐堪忧

（日内瓦／巴黎／华盛顿等综合电）世界卫生组织说，全球冠病疫情有放缓迹象，每日新增病例降至2月以来最低，死亡人数也呈下降趋势。不过，传染性更强的德尔塔变种病毒正在越来越多国家导致病例激增，疫苗接种率高的国家也不例外，全球抗疫形势仍严峻。

世界卫生组织总干事谭德塞周五（6月25日）在日内瓦的记者会上说，最早在印度发现的德尔塔变种病毒“是迄今发现的传染性最强的冠状病毒，已有至少85个国家发现了这个变种毒株，而且正在未接种疫苗的群体中迅速传播”。

美国上周的新增病例有35%感染的是德尔塔，比本月初多25个百分点；疫苗接种率高的以色列也出现类似情况。

英95%新病例感染德尔塔

欧洲大陆最早发现德尔塔毒株的是英国，如今德尔塔感染者已占英国新增病例的95%。

欧洲疾病控制中心则估计，到了8月初，欧盟新增病例有70%会是感染了德尔塔，到了8月底将增至90%。

意大利过去一个月的新增病例当中，近17%感染的是德尔塔和卡帕变异毒株。

德国官方预计，境内疫情将由于德尔塔而出现反弹。德国疾控机构负责人威勒周五说：“我们必须为新增确诊病例预计会再度反弹做好准备”。

在澳大利亚，最大城市悉尼为了制止德尔塔迅速传播，刚在周五午夜开始封锁市中心和东部郊区两周。卫生部门周六上午又说，由于病例急升，有必要把封城措施扩大至整个悉尼和周边的蓝山、中央海岸和卧龙岗地区，超过500万人受影响。在这两周内，除了购买必需品、寻求医疗服务、上学或上班，人们都必须留在家中不得外出。

更令人不安的是，印度近日发现了由德尔塔毒株突变的新型病毒，命名为“德尔塔+”。如今至少有另11国通报也发现了德尔塔+病例。

专家担心，德尔塔+可能使疫情严峻的印度再暴发新一波疫情。印度经济大邦马哈拉施特拉邦4月才开始逐渐解封，但当地发现至少20起德尔塔+病例后，邦政府周五下令购物商场和电影院停业。

多项研究显示，完成接种两剂疫苗才可能有效预防德尔塔毒株。专家认为，现在必须至少80%人口接种疫苗才能形成群体免疫，加上全球疫苗供应不足，要实现这个更高要求就更难了。