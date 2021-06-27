一剂式疫苗对付德尔塔病毒效力不足 美探讨为打强生者追加辉瑞或莫德纳疫苗

美国疾病控制与预防中心警告，德尔塔可能很快成为在美国传播的主要毒株。美国一些专家指出，一剂式疫苗如强生在对付德尔塔病毒的效力不足。斯坦福大学教授林迈克尔说：“毫无疑问，接受强生疫苗的人对冠病的保护较少。”

（纽约综合电）美国各地相继出现传染性更强的德尔塔变种病毒，传染病专家如今正在研究是否有必要让已接种强生单剂疫苗的民众，追加接种辉瑞或莫德纳疫苗。

德尔塔变种病毒目前在越来越多国家出现，而且传播迅猛。美国疾病控制与预防中心（CDC）警告，德尔塔可能很快会成为在美国传播的主要毒株。

美国一些专家指出，一剂式疫苗如强生在对付德尔塔病毒的效力不足。

斯坦福大学教授林迈克尔说：“（与接种两剂其他疫苗的人相比）毫无疑问，接受强生疫苗的人对冠病的保护较少。”

强生公司表明，正在进行试验以了解其疫苗所产生的免疫反应是否能够中和德尔塔变种病毒，但尚无相关数据。

一些已经注射了强生疫苗的专家已追加接种了辉瑞或莫德纳疫苗，尽管目前还没有关于混合接种不同疫苗是否安全和有效的数据，美国监管当局也没有予以支持。

天普大学药剂学院的传染病专家加拉格尔在去年11月的临床试验中接种了强生疫苗。最近，他在费城一家诊所接种了一剂辉瑞疫苗。

加拉格尔说，英国的数据显示，只接种一剂疫苗的人对德尔塔病毒的抵抗力较低，这令他不安。“虽然美国的情况已经好很多，但正在美国迅速传播的德尔塔病毒可突破单剂疫苗而造成感染，这更令人感到担忧……所以，我决定冒险。”

加拿大萨省大学疫苗与传染病组织研究员拉斯马森也在推特宣布，她4月接种了强生疫苗后，刚于本周接种了一剂辉瑞疫苗。

拉斯马森鼓励接种了一剂强生疫苗的民众，与医生讨论接种第二剂疫苗的可能性。她说：“如果你所居住的社区整体接种率偏低，我建议你认真考虑这么做。”

美国国家过敏和传染病研究所正展开一项试验，以确定是否要为所有已获授权的疫苗追加一剂莫德纳疫苗。研究所希望能在9月取得相关数据。

不过，该研究所科学家贝格尔说，如果德尔塔造成的确诊病例和入院人数显著上升，就算还没有试验数据，或许就必要决定这么做了。

另一方面，美国食品及药物管理局周五刚在辉瑞和莫德纳疫苗的说明书中，加入了可能引发罕见心肌炎（myocarditis）或心包炎（pericarditis）的警告。

当局指出，这些症状一般在接种第二剂几天后出现。截至6月11日，在美国已接种的3亿剂这两款信使核糖核酸（mRNA）疫苗中，共有1200多起心肌炎或心包炎的通报，以男性占大多数。