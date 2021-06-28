美公布UFO报告：“不明空中现象”几乎全无法解释

这份报告记录了144起不明空中现象，发现时间介于2004年11月至2021年3月，其中143起无法解释。这些现象主要由军事飞行员亲眼目睹，并被美国政府认为可靠的系统所记录。

（华盛顿综合电）美国政府公布UFO报告，内含144起“不明空中现象”，其中143起无法解释。

美国国家情报总监办公室周五（6月25日）向国会提交了一份解密报告，内容是关于美国军方近年报告的“不明空中现象”（Unidentified Aerial Phenomena）的评估分析。

这份共计九页的报告记录了144起不明空中现象，发现时间介于2004年11月至2021年3月。这些现象主要由军事飞行员亲眼目睹，并被美国政府认为可靠的系统所记录。

在上述不明空中现象中，有80起被多个传感器观测到。大多数现象被描述为“中断训练或其他军事活动的物体”；可以确定的是在空中发现了“巨大而正在消逝的球体”。

针对不明空中现象的起因，报告给出五种可能性：机载杂波、大气现象、来自美国的机密项目、外国未知技术，以及“其他”可能。

观察者报告不寻常移动模式

报告还指出，在21份不明空中现象报告描述的18起事件中，观察者报告了不寻常的移动模式或飞行特征，包括“在高空保持静止、逆风移动、突然机动，或在没有明显推进装置的情况下以相当快的速度移动”。

报告包括的一些个案，此前曾在五角大楼发布的美国海军飞行员视频中曝光过，这些视频显示，神秘飞行物表现出超出已知航空技术的速度和操作性，并且没有任何可见的推进器或飞行控制面板。

美国政府官员在简报会上称，除了一起事件可以用技术原因解释外，其余143个案例仍无法解释，有待进一步分析。由于未能就关键问题给出明确答案，一些看过该报告“非公开部分”的国会议员当天对此表示失望。

美国参议院情报委员会高级成员卢比奥发布声明说：“这份报告仅仅是对不明空中现象进行分类的第一步。在我们真正了解这些空中威胁是否会构成严重的国家安全问题前，国防部和情报界仍有许多工作要完成。”

美国政界越来越重视对手使用未知技术从事间谍活动的风险，因此对不明飞行物的调查也提高到国家安全层次。情报机构此次公布的不明空中现象报告，标志着美国政府首次公开承认这些奇怪的目击事件值得审查。

美国国防部于去年8月成立了“不明空中现象”特别工作组。据报道，美国国防部将在接下来三个月内制定一项新战略，以收集和跟踪有关潜在目击事件的信息。该部门也计划把对不明飞行物的研究正规化。