新病例数天内或剧增 德尔塔毒株引发疫情达尔文封城

尽管澳洲的确诊病例仍偏低，但最新这波疫情却给政府施加了更大的压力，要求其加强落后于其他一些发达国家的疫苗接种计划。

（悉尼综合电）继悉尼之后，澳大利亚北部城市达尔文也因暴发冠病疫情而实施封锁。澳洲官员警告，因德尔塔变异毒株引发的新病例未来几天将会剧增。

达尔文是北领地的首府，当地在确诊了四起冠病病例后立即宣布从昨天（6月27日）起封城48小时。北领地首席部长冈纳在记者会上说：“我不能排除延长封锁的可能性。”他称实施封锁是不得已而为之之举，“但我们知道，早做总比晚做好”。

达尔文封城与纽蒙特公司位于北领地中部塔纳米沙漠的一名金矿工人染疫有关。与这名工人有过接触的数百人已经被令隔离。

新南威尔士州24小时内30起新病例

悉尼所在的新南威尔士州则在对抗传染性更强的德尔塔（Delta，也称B16172）毒株。新州州长贝雷吉克利安昨天说，该州在24小时内出现了30起新的本土病例。她透露，一些病患在具有传染性的时候仍在社区活动。

贝雷吉克利安说：“鉴于这种病毒株的高传染性，我们确实预计在接下来的几天里，病例数可能会增加，甚至超过当前水平。”

悉尼这波疫情是在6月中旬暴发的，为了遏制病毒传播，大悉尼地区将封锁至7月9日。

在澳洲其他地方，昆士兰州出现两起新的社区病例，该州实施了额外的限制措施以遏制病毒传播。西澳的珀斯有一起确诊病例，当局重新实施了戴口罩等防疫措施。南澳则关闭了大部分州边界，并正在考虑是否在为期一周的时间内实施更严格的防疫措施。

尽管澳洲的确诊病例仍偏低，但最新这波疫情却给政府施加了更大的压力，要求其加强落后于其他一些发达国家的疫苗接种计划。

澳洲卫生部长亨特星期天在记者会上说：“将会有更多病例接踵而至。”但他表示相信澳洲将能遏制病毒传播，并且正在推出更多疫苗。

根据彭博社数据，澳洲迄今为止所施打的疫苗剂量，仅足以覆盖其14%人口。相比之下，美国已为50%人口接种疫苗，英国为57%。

新西兰首都惠灵顿昨天把冠病限制措施延长两天至周二（29日），称一名澳洲游客上周到访当地后确诊所带来的风险仍存在。

另外，由于澳洲境内的确诊病例增加，新西兰周六把与澳洲的免隔离旅游安排冻结三天，以便评估澳洲局势和探讨是否需要实施额外措施。