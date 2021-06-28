专家预测东京疫情恐陷紧张 日本或得调整奥运安排 订户 来自 / 联合早报 文 / 符祝慧 发布 / 2021年6月28日 5:00 AM 一个印有奥林匹克五环标识的布条悬挂在东京街头。（路透社） 字体大小: 小 中 大 日本紧急状态防疫措施松绑一周，东京闹市来往人流回到疫情暴发前水平，这让日本当局十分担忧奥运开幕前夕疫情大反弹。日本专家提交报告预测，在七月上旬到中旬，东京疫情会陷入紧张。如果疫情演变情况如此，当局就得调整奥运会举办安排。东京负责经济振兴部长西村康稔昨日在NHK电视座谈会节目中明示，“东京冠病疫情有了明显增加趋势，我们正在关切东京首都圈疫情，与专家和首都政府积极进行分析。如有必要，会毫不犹豫的针对人流高密度地区重启紧急状态措施，以防止疫情的扩大。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 日本 东京奥运会 冠状病毒19 澳洲研发出纳米晶体薄膜 安装在眼镜具夜视能力 早说