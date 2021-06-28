专家预测东京疫情恐陷紧张 日本或得调整奥运安排

日本紧急状态防疫措施松绑一周，东京闹市来往人流回到疫情暴发前水平，这让日本当局十分担忧奥运开幕前夕疫情大反弹。日本专家提交报告预测，在七月上旬到中旬，东京疫情会陷入紧张。如果疫情演变情况如此，当局就得调整奥运会举办安排。

东京负责经济振兴部长西村康稔昨日在NHK电视座谈会节目中明示，“东京冠病疫情有了明显增加趋势，我们正在关切东京首都圈疫情，与专家和首都政府积极进行分析。如有必要，会毫不犹豫的针对人流高密度地区重启紧急状态措施，以防止疫情的扩大。”