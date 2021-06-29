印度更多儿童染病痊愈后出现罕见并发症

（伦敦讯）印度冠病疫情稍见缓，全国各地却通报有更多儿童在感染冠病并痊愈后，出现称为“儿童多系统炎症综合征”的罕见并发症，症状包括低血压休克、呼吸衰竭等，心脏、肾脏和肝脏等主要器官也可能受影响。

“儿童多系统炎症综合征”（Multisystem Inflammatory Syndrome in Children，简称MIS-C）一般在冠病患者痊愈后四至六周出现。

据英国广播公司（BBC）报道，美国至今已通报有4000多起这样的病例，印度目前尚无统计。

3月以来已诊治75这类患者

不过，印度首都新德里甘加兰医院的儿科急诊科医生古普塔估计，单在新德里已有超过500起。这家医院辟设了专收治这类病例的18个床位病房。古普塔自3月以来，已诊治过75个四至15岁的这类患者。

在疫情严重的马哈拉施特拉邦，本月有四名儿童因呼吸困难和血压下降分别被送往医院。他们的母亲在一个多月前确诊感染冠病，这些孩子没有出现症状，但送院后检验发现他们体内有冠病抗体，表明他们曾受到感染。这四名与MIS-C对抗的孩子有两人已康复，另两人还在重症加护病房。

收治他们的卡斯特巴医院的医药总监卡兰特里说：“我们对这个问题的严重性一无所知。我们至今没有印度这方面的数据，这令人很担心。”

马哈拉施特拉邦政府上周将MIS-C定位为“须通报疾病”，即立法规定必须向当局通报有关这种疾病的信息。

一些医生认为，MIS-C是对冠病病毒的极端免疫反应，可能导致重要器官发炎。

它最初可能出现和其他疾病相似的症状，包括持续高烧、皮疹、眼睛发红、淋巴结发炎、胃痛、低血压、肢体疼痛和嗜睡；有些症状类似于川崎病（Kawasaki disease）这种主要影响五岁以下儿童的罕见疾病。

美国的研究发现，有这种情况的儿童也会出现神经系统症状。

专家强调，这种炎症至今仍然很少见，如果及时治疗可降低死亡风险。英国皇家儿科及儿童健康学院说，目前还没有关于这种情况的死亡率数据，但它导致死亡仍属“非常罕见”。