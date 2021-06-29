科学家：传染性比阿尔法毒株强约60% 德尔塔毒株传播可能快过接种速度

多项研究也显示，德尔塔对现有冠病疫苗具有较强抵抗力，尤其是只接种一剂的时候。

（伦敦讯）科学家指出，德尔塔变种冠病病毒具有显著传播优势，除非各国加快疫苗接种进度并继续加强防疫力度，否则病毒传播可能在与疫苗接种的速度赛中占上风。

德尔塔病毒（Delta，原称B16172）最早在印度发现之后，至今已传播到至少92个国家，被视为迄今最强的2019冠病病毒。它的传染力特强，使脆弱人群更易染疫，尤其是在疫苗接种率较低的地区。

据《卫报》，英国科学家认为，德尔塔比最早在英国发现的阿尔法（Alpha，原称B117）变种毒株的传染性还要强约60%，而且可能导致重症和住院的风险更高。多项研究也显示，德尔塔对现有冠病疫苗具有较强抵抗力，尤其是只接种一剂的时候。

澳大利亚一项研究就显示德尔塔传染性惊人。当地卫生官员在分析悉尼一处室内购物区的电眼画面后怀疑，在至少两起传播案例中，擦身而过的人们是在大约五到10秒的瞬间接触中受到感染。

当时，悉尼未实施口罩令，澳洲全国仅不到5%的人口完成两剂冠病疫苗接种。为抑制德尔塔扩散，悉尼与周边一些地区自上周六起实施封锁两周。北领地首府达尔文和附近地区周一也宣布延长封锁至少到周五（7月2日）。

尚不知更具传染性原因

科学界尚不清楚德尔塔更具传染性的原因。

世界卫生组织建议，即使已完成接种，人们也应继续戴口罩、保持社交距离与遵守其他防疫措施。

以色列约有55%人口完成了冠病疫苗接种，但由于德尔塔毒株迅速传播，上周该国病例激增超过四倍，并出现校园感染群，这促使当地政府重新实施口罩令。该国上月把疫苗接种计划扩大至12至15岁儿童，不过至今该群体接种率不高。

利兹大学医学院病毒学家格里芬（Stephen Griffin）指出：“把一切寄望在疫苗上的问题在于，在达到群体免疫门槛之前……你需要更高的覆盖率来预防传播力更高的变种毒株。这说明，我们真的必需在继续推进疫苗接种的同时降低病例。”

格里芬说，在人们接触到变种病毒之前“建好疫苗墙”是最理想的情况，这么一来，即使变种毒株开始传播，潜在受感染人数也会维持在可控的低水平。“问题是，我们还没达到这样的防护水平。因此，如果出现感染病例，可能受感染人会很多。”

他警告，当局必须继续全力推进疫苗接种计划，尤其是不能忽略为儿童注射疫苗，否则“我们可能陷入变种病毒的循环中”。