称中俄合作构成严重威胁 日副防长：须把台当“民主国家”保护

日本国防部副部长中山泰秀说，民主国家必须互相保护，他自己过去曾把台湾称为“红线”，但现在“我们必须把台湾作为一个民主国家来保护”。

（华盛顿综合电）日本国防部副部长中山泰秀周一警告，当前中国和俄罗斯的合作已经构成日益严重的威胁。在台湾问题上，他表示面对北京对台湾施加的压力，各国有必要“觉醒”，并将台湾当作“一个民主国家”来加以保护。

中山泰秀当天向华盛顿智库哈德逊研究所发表演讲时指出，自上世纪70年代以来，包括日本和美国在内的许多国家只承认北京的“一个中国”政策，他质疑这项政策是否经得起时间的考验。

“这是正确的吗……我不晓得。”他指的是后代将如何评价决策者对此问题的立场。

中山泰秀表示，面对北京方面对台湾施加的压力，各国有必要“觉醒”，共同保护台湾。

他说，民主国家必须互相保护，他自己过去曾把台湾称为“红线”，但现在“我们必须把台湾作为一个民主国家来保护”。

他也说，日本和台湾在地理上靠近，如果台湾发生了什么事，将会影响到日本冲绳县，并说：“我们不是台湾的朋友，我们是兄弟。”

中国：严重违反一中立场

针对中山泰秀的言论，中国外交部周二表示日方称台湾是个“国家”，是严重违反一中立场。

中山泰秀周一指中国在太空、导弹科技、网络、核武及常规力量的威胁越来越大，并表示习近平领导下的中国已变成好斗，“无论是想法或意志上都是如此。”

中山泰秀认为，一个更独断的中国带来日益增加的威胁，包括射程更远的导弹及更频繁的空域入侵。他更以一张显示中国最新型“巨浪3”洲际弹道导弹射程的地图，这么说：“他们或许已有能力瞄准东海岸和白宫。”

此外，中山泰秀表示，有必要向中国和俄罗斯展示威慑力。俄国如今已在日本宣称拥有主权的领土和美国夏威夷附近加强了军事演习。

“你可以看到中国和俄罗斯在一起合作，当他们在我们的邻国周围展开军事演习时，希望看到美国越来越强大。”

他说，日本必须购买更多武器包括导弹。面对中俄携手，华盛顿和东京应该强化科技合作。

日本国防部长岸信夫上月接受日经新闻采访时说，日本将把国防开支占国内生产总值（GDP）的比重提高到传统上限1％以上。对此，中国外交部抨击日本是在妄图搞“军备竞赛”。