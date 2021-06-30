韩媒：在亲信恳请下 金正恩隐身乡下“减肥”

朝鲜领导人金正恩消瘦亮相引起了媒体的各种猜测。韩国《朝鲜日报》昨日报道，金正恩消瘦不少，实则是在亲信的恳请下，在乡下隐身一个月进行“减肥”的结果。

韩国《朝鲜日报》昨日引述对朝消息人士的话报道，由于工作压力、吸烟饮酒、高脂肪为主的饮食习惯，近来金正恩的体重不断增加，健康状况恶化，以致于说话都会气喘吁吁。于是，朝鲜内部也出现了担忧金正恩健康的声音。4月15日，朝鲜国父金日成诞辰纪念日之际，抗日游击队家属致信金正恩表示，“元帅的健康是祖国和人民最大的心愿，建议其减体重和休息。”一开始金正恩拒绝道：“都没能为人民做点什么，怎么能休息呢？”不过，在劳动党常务委员李炳铁等亲信再次恳求后，金正恩最终接受了这个提议。

为此，金正恩到乡下停留了一个月的时间进行体重管理。

消息人士表示：“过一个月后，金正恩的体重有了很大的变化，干部们见了都大感吃惊。”

今年5月7日，金正恩在与军人家属艺术小组成员合影留念后，近一个月没有公开露面。6月4日，以劳动党政治局会议为起点，他接连召开了会议。6月15日至18日，他主持党中央委员会全体会议时看上去明显消瘦了许多，引发外界关注。

上周五，朝鲜媒体正式承认金正恩体重减轻，并且做成一则新闻。朝鲜中央电视台访问一位平壤市民的看法，得到回应是“看到敬爱的总书记同志消瘦的样子，人民最是痛心。全国上下也关心金正恩的健康，并且对于他最近突然消瘦感到集体伤心欲绝。”

去年韩国情报当局推测，金正恩身高1米7，体重约140公斤，至于现在的体重，可能已经减掉了约10公斤以上。

曾任国家情报院朝鲜政策官的郭吉燮表示，“考虑到朝鲜体制，如果金正恩的健康真的出现了异常，就绝对不会报道相关内容。这是朝鲜刻意公开金正恩减肥的目的。”

（记者是《联合早报》首尔通讯员）