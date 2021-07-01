金正恩痛批干部防疫无能 韩质疑朝鲜出现确诊病例

朝鲜最高领导人金正恩29日在党内痛批干部无能、怠慢，导致“重大事件”发生，对人民及国家造成严重危机。韩国舆论指出，一贯主张“冠病疫情清净国”的朝鲜是否出现确诊病例，备受关注。

朝中社昨日报道，金正恩29日主持劳动党中央委员会政治局扩大会议时，痛批干部怠慢落实国家防疫工作。

金正恩说，负责国家重要事务的资深官员却忽略落实党的重要决策，包括和全球疫情连贯的制度性、组织性、科学、技术层面等措施，导致出现“重大事件”，在国家及人民安全上造成“重大危机”，并且带来“严重后果”。

金正恩暗示启动大规模人事调整

金正恩严词炮轰劳动党的重大决策无法落实，主因在于干部“不负责任”“无知”与“无能”。他强调，任何人都无权偏袒不忧国忧民、只保官位的干部，朝鲜劳动党将和思想不端正的干部及其他负面因素展开更激烈的斗争。

朝中社的报道并未说明金正恩所指的“重大事件”内容。

此外，金正恩还说：“在解决尖锐的经济问题之前，现在正是发动干部革命的时候了”，暗示将启动大规模的人事调整。

据报道，当天对政治局常务委员会委员和政治局委员等部分高层干部采取了人事调动，但具体的人事安排内容尚未公开。这是朝鲜本月15日至18日举行劳动党8届3中全会后时隔11天举行扩大会议。

韩国统一部表示，目前很难判定此次会议是为了整顿内部纪律，还是出现确诊病例的紧急情况。韩方将根据朝中边境情况或人事调动内容进行综合分析。

朝鲜至今没有出现冠病确诊病例，平壤先前主动通报世界卫生组织（WHO）至今广筛3万多人，当中有上百人出现类流感症状，不过结果全数为阴性。

专家们注意到，此次扩大会议的内容不是针对紧急防疫对策，而是针对干部的指责。但由于金正恩正在采取积极措施着力解决防疫和经济问题，今后对韩朝、朝美关系也会产生影响。

（记者是《联合早报》首尔通讯员）