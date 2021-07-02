性侵定罪被推翻 美老牌喜剧演员科斯比获释

（纽约综合电）美国著名老牌喜剧演员比尔·科斯比（Bill Cosby）周三（6月30日）获法庭推翻性侵定罪，法官下令立即将他释放，因为他早前与检方达成了一项协议，免受刑事指控。

法庭文件显示，这次的判决禁止对此案进行任何重审。法官说，科斯比的律师先前与检方达成协议，若科斯比在原告的民事诉讼中作证，便不会受到任何指控，认为其违反程序，加上原告部分证词与案件无关，影响了审判，最终撤销科斯比的罪名和判决，下令立即释放科斯比。

科斯比被控2004年在费城家中下药和性侵女性友人，原本被判监禁三至10年，成为美国反性侵“#我也是”（#MeToo）运动第一个被定罪和判刑的名人。外界认为，推翻定罪的裁决令反性侵运动遭受重挫。

宾州检控官发表声明说，陪审团判定科斯比有罪，如今却因与犯罪事实无关的程序问题获释，希望此裁决不会影响受害者举报性侵事件。

83岁的科斯比服刑超过两年后，当天获释后在其住所外摆出胜利的手势。他当晚在推特发布一张自己的照片并感谢其支持者。

他说：“我从未改变我的故事，也一直在维护自己的清白。感谢在这场磨难中站在我身旁的所有影迷、支持者和朋友。特别感谢宾州最高法院对法治的维护。”

科斯比在1980年代主演处境喜剧“天才老爹”（The Cosby Show）为人熟悉，有“美国老爹”称号，但亲和的父亲形象在50多名女子公开指控他性侵后尽毁。