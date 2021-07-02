欧盟启用数码疫苗护照加速旅游业复苏

按欧盟规定，持疫苗护照者只要接种过欧盟承认的疫苗，或近期筛检阴性或曾染疫但已康復，三项条件满足一项就可自由进出欧盟27个成员国，或冰岛、挪威、瑞士和列支敦士登这四个非欧盟的申根区国家。

（布鲁塞尔／华盛顿综合电）为加速旅游业复苏，欧盟周四（7月1日）正式启用数码疫苗护照。不过分析认为，面对传播力更强的德尔塔变种病毒，此类护照能否成功落实是个问号。

按欧盟规定，持疫苗护照者只要接种过欧盟承认的疫苗，或近期筛检阴性或曾染疫但已康復，三项条件满足一项就可自由进出欧盟27个成员国，或冰岛、挪威、瑞士和列支敦士登这四个非欧盟的申根区国家。

欧盟司法专员雷恩德斯说，他估计所有欧盟成员国周四起就可互相连接，不过今年5月公共卫生服务遭到网络袭击的爱尔兰将会迟些落实。

截至周三，21个欧盟成员国已经承认数码疫苗护照，包括主要旅游地法国、西班牙、意大利、希腊和克罗地亚。

雷恩德斯说：“我们建议所有成员国使用疫苗护照，不仅可以允许自由行动，也适用于其他用途比如出席演唱会、节庆活动、剧院、餐馆等。”

疫苗护照仅认可 盟至今批准四款疫苗

该疫苗护照仅认可欧盟至今批准的四款疫苗，即莫德纳、辉瑞-BioNTech、强生，以及阿斯利康药厂在欧洲生产的疫苗。中国科兴、国药等疫苗并未纳入；非欧洲生产的阿斯利康疫苗也未列入。

不过欧盟发行数码疫苗护照，主要目的是让已接种疫苗的外国人可在入境欧盟后免隔离，欧盟目前并未强制欧盟成员国使用，各国仍可自行决定入境规则。

分析认为，随着感染德尔塔变种病毒的确诊病例快速增加，包括脱离欧盟的英国也深受其害，这可能导致疫苗护照“紧急刹车”。德国已经宣布禁止来自葡萄牙的旅客入境，只让葡萄牙公民或居民入境，但要隔离两周。葡萄牙的德尔塔变种病毒传染得很快，形成一大公卫隐忧。

早前航空界提醒欧洲各国必须事先做好一切协调，以免机场出现混乱和人群拥挤。

英国经济研究咨询公司凯投宏观（Capital Economics）对欧盟的疫苗护照持保留态度，它说，尽管疫苗护照的推出可以及时刺激夏季旅游业。但以今年整体而言，疫苗护照对刺激欧洲旅游业的成效仍然有限，因为欧洲大多数成年人都未完成接种疫苗，加上德尔塔变种病毒肆虐，让人们和各国政府更谨慎。

在美国，白宫发言人普萨基周三说，美国仍在权衡对国际旅客的冠病旅行限制，但不打算最终要求旅客入境时须接种冠病疫苗。

她说，美国官员仍在与加拿大、欧洲和其他地区的官员联络，以确定何时及如何安全解除旅游限制。

当记者询问美国政府是否要求旅客接种疫苗才可入境美国，普萨基说：“这不是我们的意图。”