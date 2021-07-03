防输入型病例 减轻隔离设施压力 澳洲入境旅客每周上限减半至3000人

澳洲目前有三个州的首府，即悉尼、布里斯班和珀斯都出现德尔塔变种病毒引发的感染群，这意味着全澳有大约1000万人，或近半数人口被要求留在家中。

（悉尼综合电）澳大利亚宣布，每周获准入境的国际旅客人数上限将减半至3000人，以减少输入型冠病病例，尤其是德尔塔变种病毒的传播，以及减轻隔离检疫设施的压力。

澳洲目前有三个州的首府，即悉尼、布里斯班和珀斯都出现德尔塔变种病毒引发的感染群，这意味着全澳有大约1000万人，或近半数人口被要求留在家中。而澳洲多个地区最近暴发的感染群，都与作为隔离设施的酒店有关。

澳洲总理莫里森昨天为此召开内阁会议商讨疫情。他在会议结束后召开记者会宣布，接下来澳洲每周只能让大约3000名旅客入境，而最终的入境人数上限会在7月14日敲定，但部分州属可能提前收紧这项入境措施。最新的入境人数上限可能会持续到明年初。

根据澳洲当前的防疫措施，每周只允许大约6000名国际旅客入境，且规定他们须自费在酒店隔离两个星期。在冠病疫情暴发前，澳洲每周迎来大约26万人次国际旅客。疫情暴发后，澳洲于去年采取关闭边境措施，禁止非公民入境，因此，目前入境的绝大多数是回国的澳洲公民及永久居民。

澳洲分四阶段重新开放 进度取决于疫苗接种水平

此外，莫里森宣布，内阁已就后疫情路线图达成一致，将分四个阶段重新开放澳洲，而重开的进度取决于澳洲冠病疫苗的接种水平。

澳洲至今只有不到8%的成年人口完成两剂冠病疫苗接种，因此，目前处于防疫第一阶段，实施严格的控制措施。

让已接种疫苗者享有更多自由

一旦疫苗接种率达到政府设定的目标，就会进入第二阶段，包括对已接种疫苗的民众放宽边境限制、取消封锁措施等；第三阶段则让澳洲把冠病疫情视为一般季节性流感来处理；第四阶段意味着澳洲人可恢复到疫情前的生活。

莫里森指出，分四阶段解封的计划将让已接种冠病疫苗的人享有更多自由，例如从海外入境澳洲后的隔离期将缩短。

澳洲多个城市目前还处于防疫封锁状态，其中，人口第一大州新南威尔士州的首府悉尼已封城一个星期，预计本月9日可解封。不过，该州周五通报新增31起社区确诊病例，是今年以来的最高纪录。当局指未来几天新增确诊病例可能还会上升。