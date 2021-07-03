加拿大又一原住民寄宿学校附近 发现上百个无标记儿童坟墓

（渥太华综合电）加拿大又在一所原住民寄宿学校旧址附近发现上百个埋有儿童遗骸的无标记坟墓，这是一个多月来的第三起类似发现。

加拿大不列颠哥伦比亚省“下库特内班德”原住民部落周三发声明说，在该省克兰布鲁克市一所前原住民儿童寄宿学校旧址附近发现182处无标记坟墓。

专家以探地雷达探测到这些墓冢，有的骸骨埋于地下仅0.9米至1.2米深处，这些骸骨相信属于七岁至15岁儿童。发现坟墓的寄宿学校从1912年运营至1970年，由天主教会代联邦政府管理。

这是一个多月来第三个发现大量无标记坟墓的原住民儿童寄宿学校旧址。5月28日，不列颠哥伦比亚省一所原住民寄宿学校旧址附近发现215具遗骸；6月24日，萨斯喀彻温省一原住民寄宿学校原址附近也发现751处无名坟墓。

加拿大联邦1867年成立后，逐步建立原住民儿童寄宿学校制，试图“同化”原住民。2015年加拿大真相与和解委员会发布调查报告称，自19世纪40年代至20世纪90年代，约有15万印第安人、因纽特人和梅蒂人等原住民儿童被剥离原生家庭，送入寄宿学校。这些孩子被迫接受白人的殖民同化教育，直到忘掉原民族的文化和语言。暴力和性侵事件在寄宿学校司空见惯，至少4000名儿童被虐致死。上述委员会将此定性为“文化种族灭绝”。

国庆日庆祝活动取消

改为声援原住民活动

7月1日是加拿大国庆日，政府迫害原住民的证据曝光后，多个城市取消国庆日庆祝活动，取而代之的是声援原住民的活动。

在首都渥太华，数千人穿橙色上衣上街游行，纪念原住民寄宿学校制度下的受害者和生还者，他们高举横幅，写着“不以种族灭绝为荣”。在多伦多，数百个身穿橙衣者在市中心游行声援原住民儿童。橙色已成为抗议种族灭绝行为的代表颜色。

总理特鲁多在国庆日致辞中说，前原住民寄宿学校发现的儿童遗骸，“迫使我们不得不反思国��历史上的失败，以及原住民和其他许多人仍面对的不公”。

根据安格斯·里德研究所上月发布的调查报告，大约30%原住民和少数族裔觉得自己在加拿大被视为外人，大约36%原住民和42%少数族裔表示，加拿大是一个种族主义国家。