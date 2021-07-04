迈阿密另一公寓发现安全隐患 居民紧急疏散

（瑟夫赛德综合电）美国佛州迈阿密海滨公寓楼倒塌现场搜出更多落难者遗体之际，当局发现附近另一大楼有安全隐患，下令所有居民紧急疏散。

刚发现有问题的公寓楼距离在上周四坍塌的公寓楼约10公里外。

工程师发现，这栋建成于1972年的大楼有严重结构及电气问题，当局周五下令156个单位的所有居民紧急搬离。

上周四发生公寓楼坍塌之后，北迈阿密沙滩市下令检查当地的高楼公寓建筑。

由于飓风依丝拉（Hurricane Isla）逼近，疏散行动更为迫切。这股强风最快可能于周一从加勒比海登陆佛州，疏散和搜救行动必须分秒必争。

据美国国家飓风中心，截至周五早上，依丝拉的风力达每小时120公里。“到了周一，依丝拉预计将穿过古巴中部和西部，朝往佛州海峡。”

塌楼事故死者增至22人

根据预测，飓风可能给佛州大片地区带来强风和大雨，迈阿密瑟夫赛德镇塌楼现场的搜救工作难度可能更大。

在瑟夫赛德塌楼现场，搜救行动周五进入第九天，确定死者增加到22人。救援人员当天在瓦砾中寻获另四具遗体，126人仍下落不明。

最新确定死亡的包括一名消防员的7岁女儿。过去一周以来，该名消防员和也是消防员的弟弟一直守在现场，但未直接参与搜救。小女孩的遗体被抬走时，在场约200名搜救人员敬礼致哀。

戴德县县长卡瓦表示，基于安全理由，她已经签署一项紧急命令，授权拆除坍塌公寓还立着的部分。“我们的首要任务还是进行搜救。我们还在评估所有的可能影响，以决定开始拆除的最佳时间。”

佛罗里达州州长德桑蒂斯在推文中说，约有超过400名来自其他州属的陆军后备军人已到达瑟夫赛德支援搜救。