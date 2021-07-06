上周发动攻击 俄黑客勒索7000万美元赎金 才为数百家美企解锁加密资料

（华盛顿综合电）上周对数百家全球企业发动大规模勒索软件攻击的俄罗斯黑客组织REvil，要求7000万美元（约9400万新元）的赎金以解锁被加密的资料。

网络安全公司Recorded Future分析师利斯卡说，黑客组织REvil在其博客发布赎金要求，消息看来属实，并指REvil自去年以来一直在该博客贴文。

总部在美国迈阿密的技术管理软件供应商Kaseya上周五遭受网络袭击，黑客通过窜改该公司一个名为VSA的管理工具，对使用该工具的中小企业的文件进行了加密。

美国联邦调查局（FBI）星期天指出，此次袭击的规模之大意味着，调查人员无法处理每一起受害个案。当局估计，此次袭击行动可能有多达1000家企业受影响。

FBI说，当局已经与国土安全部的网络安全和基础设施安全局等联邦机构展开联合调查，“试图了解此次袭击的范围”。

FBI在声明中说，尽管当局未必能够一一回应，但仍鼓励所有受害者向他们报案，强调“我们收到的所有情报都将有助于应对这项威胁”。

美国白宫则表明，将向遭攻击的企业伸出援手。

白宫国家安全委员会高级官员纽伯格星期天发表声明说，将与FBI合作，“基于对国家风险的评估，向已获确认的受害者提供援助”。