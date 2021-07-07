最后阶段解封日期下周一决定 英将取消戴口罩等规定 敦促个人承担防疫责任

英国右翼媒体对解封决定表示欢迎，但反对党认为政府太快宣布全面解封。科学家也担心，如果德尔塔变种病毒继续肆虐或是出现新毒株，医疗体系可能不胜负荷。

（伦敦综合电）英国首相约翰逊公布英格兰地区最后阶段解封计划详情，包括取消戴口罩和保持社交距离等规定，并敦促个人承担防疫责任而不再依靠政府法令。

政府目前打算19日落实最后阶段解封计划，但要到下周一（12日）才会做出最后决定。

根据英国政府的最后阶段解封计划，在任何场合是否戴口罩将改为自愿性质，政府也不再要求人们居家办公。至此，英国的抗疫行动从法律要求向个人责任发生了决定性的变化。

此外，政府不再限制社交聚会人数；除一些特定场所，不再要求保持1米以上社交距离；包括夜店在内的所有经营场所可恢复营业等。

不过，一些防疫规定还会继续执行，比如，被确诊染病者仍须按规定隔离，在机场等特定场所仍须保持1米以上社交距离，护理院将继续实施相关防疫措施。

约翰逊原本打算6月21日就实施最后阶段解封计划，但高传染性的德尔塔（Delta，也称B16172）变种毒株引发的病例激增，迫使他将落实日期推迟四周。

目前，英国几乎所有新增冠病病例都与德尔塔毒株有关，而且感染率也飙升，引发了担忧。但大规模疫苗接种使住院和死亡病例不至于激增。

约翰逊在周一召开的记者会上警告：“这场大流行还远未结束，肯定不会在19日之前结束。可悲的是，我们必须接受将有更多人死于冠病。”

他称英国目前考虑进一步解封而不是实施更严厉限制措施的原因只有一个，那就是疫苗的持续有效。

约翰逊说：“我们将取消法律限制，让人们自己做出知情的决定。”

根据政府数据，86%的英国成年人已接种了一剂冠病疫苗，63%接种了两剂。

英国右翼媒体对政府的解封决定表示欢迎，但反对党认为政府太快宣布全面解封。工党领袖斯塔默说：“在感染率仍在上升的同时取消所有保护措施，这么做是鲁莽的。”

科学家也表示担心，如果德尔塔变种病毒继续肆虐或是出现新毒株，医疗体系可能不胜负荷。

英国医学会公共卫生医学委员会前主席英格利斯说：“让人们在这方面做出自己的选择，实际上是将这些空间的安全交给了社会上最不知情、最不关心，甚至是最冷酷无情的成员。”

英格兰首席医疗官惠蒂也表明，他仍会在室内和人多的场所戴口罩。