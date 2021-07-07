韩新增病例再超过1000起 专家：或暴发第四波大流行

韩国首尔和周边地区的冠病疫情出现反弹，截至昨天傍晚6时，韩国18小时内新增病例超过1000起，时隔半年再次过千。专家认为，韩国疫情或暴发第四波大流行，呼吁防疫当局紧急上调防疫级别。

据韩国防疫当局昨日发布的统计，截至昨日晚上18时，韩国较同日零时新增确诊病例1006起，仅18小时就超过1000起。其中，首尔的确诊病例就达521起，首都圈的疫情扩散令人担忧。

韩国防疫当局表示，在首都圈，年轻人常到的酒店等密集设施不断出现疫情；而且，传播力强的德尔塔（Delta）变种病毒导致的感染病例一周内增加了150名左右，疫情明显呈现出扩散趋势。

嘉泉大学医学院预防医学系教授郑在勋说：“从6月开始，政府多次向民众释放下调防疫级别的信号，导致民众防疫意识有所松懈，是疫情扩散的主要原因。政府有必要通过上调防疫响应级别等方式向国民释放加强防疫力度的信号。”

专家普遍认为，确诊患者中20至30多岁的年轻人占大多数，首都圈的感染再生产指数也达到1.25，而且阳性率也大幅上升，短期内这种扩散趋势不会减弱。政府有必要上调防疫响应级别，加强疫情防控力度。

韩国今天公布首都圈的防疫响应措施，政府是否上调防疫级别至第3级别，备受关注。

（记者是《联合早报》首尔通讯员）