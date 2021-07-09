全球旅行受限 最强护照也被疫情削弱

（东京彭博电）冠病疫情肆虐导致全球普遍实施旅游限制，许多原是全球最好用的护照如日本和新加坡护照，如今实际可自由入境的国家和地区数目大减。

根据伦敦顾问公司Henley & Partners周二发表的最新亨氏护照指数显示，按常规，日本护照可免签证或通过落地签证入境的国家和地区有193个，名列榜首；新加坡护照有192个，排名第二；韩国与德国以191并列第三。

然而，如果按目前各地实行的旅游限制来看，情况就大不同了。

以新加坡护照为例，提供免签或落地签证待遇的地点从192个减少到70个，相当于持有多米尼加共和国护照（亨氏护照指数排名79）的待遇。

各国优先处理内部事务 今年内人员流动仍受阻

这种冠病疫情颠覆了全球护照排行榜的情况，即使对冠病疫苗接种进度领先的国家影响也很大。

英国和美国的疫苗接种进度在全球前列，护照指数并列世界第七，这两国的护照持有者本来可自由前往187个国家和地区。可是，在目前的旅游禁令下，英国护照持有者的旅游自由度大跌超过70%，可自由到访的地方不到60个，实际护照效力与排名91的乌兹别克斯坦护照相当；美国护照持有者现在只可免签入境61处，相当于持有卢旺达护照（排名87）。

Henley & Partners主席凯琳说，旅游限制还将持续多久仍是个未知数，但至少在今年内，全球的人员流动仍将严重受阻。

“在许多国家，对于全球是否有能力处理危机的质疑强烈，各国因此都采取优先处理内部事务的做法。日益加剧的孤立主义和去全球化无疑将带来深远的影响，包括全球经济进一步受损、全球流动性显著减少，人们为家庭和企业做出最佳选择的自由也受限。”

亨氏护照指数是根据国际航空运输协会（IATA）提供的资料，对全球各个国家和地区的护照优势进行排列。