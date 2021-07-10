包括两海地裔美国公民 至少28人参与刺杀海地总统

警方至今已经逮捕了17人，并且正在追捕在逃的其他涉案者。海地驻华盛顿大使埃德蒙说，凶手是伪装成美国缉毒署人员的专业雇佣兵。

（太子港综合电）海地总统莫伊兹周三（7月7日）遇刺身亡后，当局展开追捕并扣押两名海地裔美国公民。

海地全国警察总长查尔斯周四在记者会上说，至少28人参与刺杀总统，除了两名美国人，其他26人是哥伦比亚人。

警方至今已经逮捕了17人，并且正在追捕在逃的其他涉案者。海地驻华盛顿大使埃德蒙说，凶手是伪装成美国缉毒署人员的专业雇佣兵。《华盛顿邮报》报道，其中一名被捕的美国人名叫索拉热。

针对有美国人涉及刺杀，美国国务院回应说，当局无法证实是否有美国公民被捕。

国务院发言人普莱斯说，海地已经要求美国协助调查，双方正在讨论美国接下来可以提供怎样的帮助。

哥伦比亚国防部长莫拉诺周四对媒体说，初步调查显示，至少六名涉案者是哥伦比亚的前军人。莫拉诺表示，他已经下令军方和哥伦比亚警方展开调查。

总统被刺后，海地全国哀悼两周。现在首都太子港街头气氛紧张，商店、银行、汽油站及主要国际机场也关闭。现在，海地与邻国多米尼加共和国的边界已经关闭。

选举部长皮埃尔宣布，原定9月26日举行的总统大选和宪法公投将如期举行。

海地出现两位总理 或爆发新一轮政治危机

莫伊兹在住家被杀，令人质疑这是一次有计划的暗杀。太子港的居民保罗（55岁）说：“莫伊兹并不是很受欢迎，但他是总统，他怎么可能就像个普通人被杀呢？”

另一名妇女茱莉亚（28岁）说，她对刺杀的发生感到费解，“日夜保护总统的警察当时去了哪里？为什么他们没有反应？”

首都太子港检察院的检察官克劳德也有同样的疑问。克劳德说：“我已经授权警方盘问接近总统的所有特勤人员，如果你是负责总统保安的人员，事发时你在哪里？当时你采取了什么行动保护总统？”

莫伊兹死后，海地出现两位总理并存的情况，外界担心这会爆发新一轮政治危机。

约瑟夫三个月前受委担任临时总理，但莫伊兹刚在本周一委任新的总理亨利。

约瑟夫已宣布全国进入“戒严状态”，并说自己现在掌控大局。但亨利说：“我认为约瑟夫已不再是总理了。一个国家怎么可以同时存在两位总理呢？”