联合国秘书长吁G20解决全球疫苗短缺 减免发展中国家债务

（威尼斯综合电）联合国秘书长古特雷斯要求二十国集团（G20）最大经济体协助解决全球冠病疫苗缺口问题，同时为发展中国家提供债务减免，以及为气候行动提供资金。

古特雷斯周五（7月9日）在G20财长与央行行长于意大利威尼斯举行的闭门会议上，发表线上演讲时再次强调全球疫苗计划须把疫苗产量增加至少一倍，并通过联合国主导的冠病疫苗全球获取机制（COVAX）平台，确保疫苗公平分配。

他提到许多发展中国家面对的偿债困境，敦促G20扩大现有的“暂停偿债倡议”（Debt Service Suspension Initiative）与债务重组框架的范围，涵盖那些财政基础脆弱的中等收入国家和小岛发展国家。

古特雷斯也对各国没有拨出足够资金来应对气候变化深表关注，他再次要求G20履行2009年的承诺，在这方面每年提供1000亿美元（约1350亿新元）资助发展中国家。

他告诉G20，要重新恢复各国对多边主义的信任，必须在提供冠病疫苗、经济复苏，以及气候融资这三方面履行诺言。

G20财长与央行行长预计周六发表联合公报。据彭博社取得的公报草案，各国警告尽管全球经济前景改善，但冠病变种病毒仍对经济增长构成持续风险。

彭博社：G20未准备发出已彻底灭除疫情信号

草案说，今年4月至今全球前景进一步改善，主要因疫苗的推出和持续的政策支持。“然而，国家与国家之间、各国内部存在巨大复苏差异，并仍面临下行风险，尤其冠病变种病毒株还在传播，及各国疫苗接种速度不一致。”

彭博社分析，草案内容显示G20决策者远未准备好发出已彻底灭除冠病疫情的信号。虽然美国和欧洲因为疫苗接种的普及，正在实现强劲复苏，但其他国家如疫情重灾国印度和南非，却因接种疫苗进度缓慢遭受苦难。

此次会议，G20也将支持131个国家地区本月初通过经济合作与发展组织（OECD）达成的全球税收改革协议，并呼吁各国解决剩余的细节问题，在10月底前提出具体的实施计划。

这个税收改革包括设定全球最低公司税15％，将在2023年实施。这么做的目的是要制止跨国公司往低税率国家转移利润，以减少缴税甚至零缴税。

美国、法国和德国是推动较高公司税的国家之一。法国财长勒梅尔周五对法新社说，G20须拿出魄力落实这个公司最低税率的行动，并指这是个难得机会。勒梅尔说，全球税收改革协议“可以做到对数码巨擘公平征税，这些巨擘时常避税，令人无法接受。”

另外，根据公报草案，财长们将支持国际货币基金组织设立6500亿美元新储备的计划，呼吁新储备迅速提出可行的选择方案，让较富裕的国家把他们的基金份额转给更需要的国家。