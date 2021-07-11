联合国秘书长吁G20解决全球疫苗短缺 减免发展中国家债务

来自 / 联合早报

文 /
蔡添成

发布 / 2021年7月11日 5:00 AM

联合国秘书长古特雷斯再次强调全球疫苗计划须把疫苗产量增加至少一倍，并通过联合国主导的冠病疫苗全球获取机制（COVAX）平台，确保疫苗公平分配。（法新社）
联合国秘书长古特雷斯再次强调全球疫苗计划须把疫苗产量增加至少一倍，并通过联合国主导的冠病疫苗全球获取机制（COVAX）平台，确保疫苗公平分配。（法新社）

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（威尼斯综合电）联合国秘书长古特雷斯要求二十国集团（G20）最大经济体协助解决全球冠病疫苗缺口问题，同时为发展中国家提供债务减免，以及为气候行动提供资金。

古特雷斯周五（7月9日）在G20财长与央行行长于意大利威尼斯举行的闭门会议上，发表线上演讲时再次强调全球疫苗计划须把疫苗产量增加至少一倍，并通过联合国主导的冠病疫苗全球获取机制（COVAX）平台，确保疫苗公平分配。

他提到许多发展中国家面对的偿债困境，敦促G20扩大现有的“暂停偿债倡议”（Debt Service Suspension Initiative）与债务重组框架的范围，涵盖那些财政基础脆弱的中等收入国家和小岛发展国家。

古特雷斯也对各国没有拨出足够资金来应对气候变化深表关注，他再次要求G20履行2009年的承诺，在这方面每年提供1000亿美元（约1350亿新元）资助发展中国家。

他告诉G20，要重新恢复各国对多边主义的信任，必须在提供冠病疫苗、经济复苏，以及气候融资这三方面履行诺言。

G20财长与央行行长预计周六发表联合公报。据彭博社取得的公报草案，各国警告尽管全球经济前景改善，但冠病变种病毒仍对经济增长构成持续风险。

彭博社：G20未准备发出已彻底灭除疫情信号

草案说，今年4月至今全球前景进一步改善，主要因疫苗的推出和持续的政策支持。“然而，国家与国家之间、各国内部存在巨大复苏差异，并仍面临下行风险，尤其冠病变种病毒株还在传播，及各国疫苗接种速度不一致。”

彭博社分析，草案内容显示G20决策者远未准备好发出已彻底灭除冠病疫情的信号。虽然美国和欧洲因为疫苗接种的普及，正在实现强劲复苏，但其他国家如疫情重灾国印度和南非，却因接种疫苗进度缓慢遭受苦难。

此次会议，G20也将支持131个国家地区本月初通过经济合作与发展组织（OECD）达成的全球税收改革协议，并呼吁各国解决剩余的细节问题，在10月底前提出具体的实施计划。

这个税收改革包括设定全球最低公司税15％，将在2023年实施。这么做的目的是要制止跨国公司往低税率国家转移利润，以减少缴税甚至零缴税。

美国、法国和德国是推动较高公司税的国家之一。法国财长勒梅尔周五对法新社说，G20须拿出魄力落实这个公司最低税率的行动，并指这是个难得机会。勒梅尔说，全球税收改革协议“可以做到对数码巨擘公平征税，这些巨擘时常避税，令人无法接受。”

另外，根据公报草案，财长们将支持国际货币基金组织设立6500亿美元新储备的计划，呼吁新储备迅速提出可行的选择方案，让较富裕的国家把他们的基金份额转给更需要的国家。

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