科学委员会：要遏制德尔塔传播 法国90%人口须完成接种或曾感染病毒

（巴黎／伦敦／马德里综合电）为法国政府提供健康咨询的科学委员会警告，要遏制德尔塔变种病毒的传播，法国须有90%至95%人口完成疫苗接种或曾感染病毒。

科学委员会在周五发布的报告中警告，尽管目前疫苗接种率较高，但与德尔塔毒株相关的第四波疫情“可能会很快发生”，“除非90%至95%的人口接种疫苗或曾感染病毒，否则我们将无法将疫情控制下来”。

法国约半数人口接种了第一剂疫苗，40%接种了两剂疫苗，法国政府希望在8月底，达到三分之二人口完成接种的目标。

科学委员会成员流行病学家丰塔内说：“如果人们等到暑假过后才去接种，那就太迟了。”

法国目前的新增病例当中，半数是感染德尔塔毒株。卫生部长维兰周五指出，法国11个大区的冠病发病率都在上升，流行病学动态指标显示法国可能正处于新一波疫情的起点。

法国逐步解封后，确诊病例出现增加迹象。总统马克龙将于周一发表演讲，阐明接下来可能采取的应对措施。

法国国家卫生管理局建议，强制医护人员及接触冠病高危人群者接种疫苗，缩短第一剂和第二剂疫苗的接种间隔时间，采用辉瑞或莫德纳等mRNA疫苗来抑制德尔塔毒株的传播。该局也促请政府考虑强制全民接种疫苗。

德尔塔毒株传染力比其他毒株高60%，其传播导致法国确诊病例自本月初以来迅速攀升。6月底时每日新病例在2000起以下，到了周五新病例多达4580起。

荷兰一周内每日确诊增六倍

荷兰疫情也反弹，短短一周内每日新增确诊病例增加六倍，周五新增病例近7000起。首相吕特当天召开记者会说：“感染率正在飙升，主要因为德尔塔毒株……如果我们坐视不理，传染速度只会往上升。”

吕特宣布收紧防疫措施，除了夜店须关闭，餐馆营业时间也缩短。他提醒人民遵守基本防疫规定，即保持社交安全距离和勤洗手。

西班牙加那利群岛、瓦伦西亚等旅游胜地因为尚未接种疫苗的年轻人感染率激增，而要求政府恢复宵禁。

西班牙全国新增病例前几个月逐渐回落，可是到了6月中又回弹，主要因为德尔塔毒株传播以及年轻人爱聚会。

德国疫情也出现小幅反弹，联邦政府和各州开始为施打第三剂疫苗或称“加强针”做准备。

鉴于以色列研究显示冠病疫苗的保护效力在接种半年后出现下降，德国BionTech公司和美国辉瑞计划近期向美欧等药品监管部门申请批准为公众施打第三剂疫苗。德国卫生部近日表示，综合当前各种可能性来看，施打加强剂可能是必要的。

英国疫情也有复燃迹象，冠病的传染率（R值）从上周的1.1至1.3，上升到目前的1.2至1.5，即每10名感染者可能将病毒传染给另外12至15人。