悉尼疫情加剧 澳新旅游泡泡计划已推迟至年底

自6月中悉尼邦迪海滩暴发德尔塔变种病毒感染群以来，当地累计已有566起德尔塔感染病例。星期天的新患者中，有33人曾在具传染性期间在社区活动，这提高了悉尼与周边地区延长封锁的可能性。

（悉尼综合电）澳大利亚贸易、旅游和投资部长特汉昨日（7月11日）说，鉴于悉尼又暴发冠病疫情，澳洲与新加坡之间的双边旅游泡泡计划已被推迟到至少今年年底。预料，澳洲边界将继续对多数国际旅客关闭至明年中。

特汉接受《悉尼先驱晨报》访问时指出，重开两国旅游通道仍是澳洲政府的优先事项之一，但随着澳洲最大城市悉尼因病例激增而再度实施封锁，有关计划已被搁置。他说：“受第三波疫情影响，这项计划已被推迟。我们希望能在年底看到和新加坡的旅游泡泡。”

悉尼所在的新南威尔士州昨日报告77起新增确诊病例，是这轮疫情暴发以来的最高单日增幅，较周五的50起进一步上升。当地还出现今年以来首起死亡病例，死者是一名90多岁老妇。

新州州长贝雷吉克利安说，该州单日新病例预计周一破百起，由于病例持续增加，悉尼不太可能如期于本月16日结束封锁。

贝雷吉克利安说：“我们正处于关键时刻。”她呼吁民众遵守防疫限制措施，“除非绝对必要，否则不要离开家中”。

目前，新州多数新病例都与已知病例有关联，当局对于病毒在住家内以及大家庭之间的传播情况尤其担忧。最新死亡患者就是在家中受到感染的。

自6月中悉尼邦迪海滩暴发德尔塔变种病毒感染群以来，当地累计已有566起德尔塔感染病例。星期天的新患者中，有33人曾在具传染性期间在社区活动，这提高了悉尼与周边地区延长封锁的可能性。

由于冠病疫苗短缺，澳洲疫苗接种计划进度缓慢，至今全国人口中仅有约26%接种了第一剂，远低于英国的68%。

美国冠病病例持续回升 新增连续第二周超10万起

据安保资本（AMP Capital）首席经济师奥利弗估算，悉尼在封锁期间每周损失10亿澳元，若封锁延长，悉尼经济将受到更大伤害，并需要更长时间和更多政府援助才能复苏。

受传播力更强的德尔塔变种毒株影响，美国冠病病例也持续回升。上周，全国新增病例连续第二周超10万起，并且是自6月初以来最多的一周。

据美国疾病控制与预防中心，德尔塔变种已取代此前的阿尔法变种，成为美国主要流行的冠病毒株。德尔塔毒株在接种率较低的地区传播得尤其迅速，其中洛杉矶县上周新增1107起病例，是前一周的两倍。该县1000万居民中约有40%未接种疫苗，为鼓励更多人接种，当局推出了一些奖励措施，包括以演唱会门票为奖品举行幸运抽奖。

在英国，因染疫住院人数在一周内增加了超过56%。截至7月6日，有3081名患者住院，而此前几天，住院人数自4月以来首次破2000人。

俄罗斯疫情也因德尔塔毒株肆虐而加剧，该国周六报告752起新增死亡病例，是至今死例最多的一天。此前一天，俄国新增2万5766起确诊病例，为半年来的新高。