极端热浪袭美国西岸 54摄氏度高温创百年纪录

一场极端热浪正在席卷美国西海岸的大部分地区，加利福尼亚州沙漠谷地“死亡谷”国家公园，上周五录得54摄氏度高温，是1913年7月以来最热，酷热天气上周六持续，加州北部多处有山火。

在危险的炎热天气下，气象局提醒人们要多喝水，穿轻便宽松衣服，避免中暑。

《华尔街日报》上周报道，俄勒冈州有63人死于高温，其中45人来自波特兰地区，而华盛顿州西雅图地区则有13人死亡。加拿大不列颠哥伦比亚省的官方声明说，热浪笼罩着不列颠哥伦比亚省，五天内至少有486人因高温死亡。