极端热浪袭美国西岸 54摄氏度高温创百年纪录 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月12日 5:00 AM 美国西海岸遭热浪袭击，森林管理局发布的视频截图显示，加州北部麦克多尔的克来麦斯国家森林出现火积云引发山火蔓延。（路透社） 字体大小: 小 中 大 一场极端热浪正在席卷美国西海岸的大部分地区，加利福尼亚州沙漠谷地“死亡谷”国家公园，上周五录得54摄氏度高温，是1913年7月以来最热，酷热天气上周六持续，加州北部多处有山火。在危险的炎热天气下，气象局提醒人们要多喝水，穿轻便宽松衣服，避免中暑。《华尔街日报》上周报道，俄勒冈州有63人死于高温，其中45人来自波特兰地区，而华盛顿州西雅图地区则有13人死亡。加拿大不列颠哥伦比亚省的官方声明说，热浪笼罩着不列颠哥伦比亚省，五天内至少有486人因高温死亡。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国 热浪 加州 研究：藏在生食狗粮 家犬或是超级细菌源头 早说