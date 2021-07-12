不是太空员也能上太空旅行？ 富豪已经在争相实现梦想

新加坡时间7月11日晚10时40分，“维珍银河”（Virgin Atlantic）公司的创办人、英国富豪布兰森（Richard Branson）乘搭了自家公司制造的太空船“团结号”（VSS Unity），成功抵达太空边缘。

搭载飞船的飞机从墨西哥沙漠中出发，飞船在1万5000米的高度脱离母机，再依靠火箭动力飞往太空的边缘。机组人员在太空边缘经历了约四分钟的失重状态后，平安返回地面。从起飞到降落，航程约一小时。同舱成员除了布兰森，还包括了两名飞行员和三名任务专家。

维珍银河使用的高空飞机从新墨西哥州起飞，飞船在高空中脱离母机后，以火箭为加速器进太空的低层。(维珍银河直播截图）

飞行途中，飞船会有几分钟的时间徘徊在太空边缘，维珍银河表示，这时乘客如果想要的话可以在太空中漂浮几分钟。该公司的一趟太空之旅的平均时长为90分钟左右。

三大巨头的明争暗斗 抢占先机

布兰森这一举动，不仅是开创了普通人上太空的先河，更是抢在了亚马逊创办人贝佐斯的太空计划和特斯拉汽车公司创办人马斯克之前。三人与各自旗下的航天公司增势强劲，并称太空旅行的三大巨头。

今年，三大巨头竞逐使用自家的太空船进入太空。

美国富豪马斯克旗下的航天公司SpaceX早在年初时宣布了将在9月实施载人计划。

贝佐斯紧随其后宣布，将在7月20日乘坐其创办的蓝源（Blue Origin）公司的太空船“新谢泼德号”（New Shepard）升天。

原本贝佐斯成为私人太空之旅第一人本来已经板上钉钉，岂知高龄70岁的布兰森在7月初突然宣布要在7月11日亲自与维珍银河的机组人员一同升空，比贝佐斯的计划仅早了九天。

这一戏剧化转变瞬间成为了海内外媒体争相报道的热门话题。

三大巨头相争“第一太空人”的称号所牵扯的富豪恩怨，更是为太空旅游增添不少话题，让世人更加关注私人太空旅行这一新兴行业。

太空旅游炙手可热的经济价值

私人太空旅行市场还未成熟，经济前景却十分广阔，心怀太空梦的亿万富豪明斗暗斗，情有可原。

根据瑞银集团去年的估计，到2030年，太空旅游可以产生近40亿美元（约54亿新元）的年收入。

布兰森的试水只不过是向世人证明平民上太空是安全的。维珍银河计划在明年启动商业服务，向每位乘客收取25万美元。价格乍看高昂，却有逾600人订位。公司发言人透露，这600名顾客当中，包括了竞争者马斯克。

该公司未来可望每年开办600班太空船航班，每次仅载客六人，年收入可达9亿美元。

布兰森说，他的目标是随着公司加大服务力度，实现更大的规模经济，最终将每个座位的价格降低到4万美元（5.4万新币）左右。

维珍银河首席执行官科格拉齐尔（Michael Colglazier）也向路透社透露，他设想要建立一个足够大的机队，以进行每年约400次太空飞行。

贝佐斯虽然在这场太空旅游竞赛中被截胡，但是蓝源公司升空的参与者中，包括一位用2800万美元天价，成功标下座位的神秘幸运儿。

太空旅游技术成熟后 可带动其他领域的技术增长

除了私人太空旅游业的可观营收，太空行业的技术也可能在其他领域投入使用，创造更多效益。例如，SpaceX所开发的火箭有望在未来大幅缩短长途旅行的时长，纽约飞上海的时长将从15小时缩短至仅39分钟。

除此之外，SpaceX也希望通过Starlink（星链互联网）将卫星发射至太空，提供覆盖全球的宽带互联网，让没有光纤连接的偏远地区家庭也能受惠。该计划正处测试阶段，承诺提供高达每秒传输100比特的数据和每秒上传20比特的数据速度，到目前为止已有数万名用户。自2018年以来，SpaceX已经发射了近1800颗卫星，而宽带互联网要覆盖全球需要大约4400颗卫星。

太空游日后可成常态

过去，航空员这一职业的艰苦训练和各种复杂要求总是令人望而却步。但此次布兰森的太空之旅无疑唤醒了不少人沉睡的太空梦，并以自己的亲身经历向世人证明，太空不再是受限于职业的未知领域。

布兰森曾多次公开表示太空旅行是他儿时的梦想。这一天，他一举圆了儿时梦。登上太空后，当其他机组人员在无重力的太空中雀跃飞舞，布兰森坐在自己的座椅上，对着下一代的梦想家喊话：

“致下面所有的孩子，我曾经是一个有梦想的孩子。仰望星空。现在，我是一个在宇宙飞船中的大人，和许多其他优秀的大人一起俯视着我们美丽、美好的地球。如果我们能做到这一点，想象一下你们能做什么。”

语毕，他欢呼着解开绑带，与其他机组人员一起在无重力的太空中自由漂浮。