接种率跌变异毒株肆虐 美病例连升三周

尽管德尔塔毒株正在推动感染率再度上升，但美国人的疫苗接种率却大幅下降。根据彭博社数据，美国周六接种59万9000剂疫苗，是自1月初以来的最低水平。

（华盛顿／伦敦综合电）由于冠病变异病毒德尔塔毒株在尚未接种疫苗的美国人当中迅速传播，美国新增冠病确诊病例已经连续三个星期上升。

根据约翰霍普金斯大学和彭博社汇编的数据，截至上周六（7月10日）的一周内，美国新增病例跃升至近13万4000起。相比之下，前一周约为9万2400起。同时，美国上周六报告了3万3933起新病例，是自5月中旬以来的最高值，而死亡病例为319起。

尽管传播力更强的德尔塔毒株正在推动感染率再度上升，但美国人的疫苗接种率却大幅下降。根据彭博社数据，美国周六接种了59万9000剂疫苗，是自1月初以来的最低水平。

美国的单日接种剂量在4月中旬达到近400万剂的峰值，但之后就不断下降，导致总统拜登未能实现7月4日为美国七成的成年人接种至少一剂疫苗的目标。根据美国疾病预防与控制中心的数据，目前接种率为67.5%。

美国传染病专家福奇星期天受访时指出，“意识形态僵化”正阻止人们接种疫苗，他对美国部分地区的接种率落后感到沮丧。

为推动接种率落后的南部和中西部地区人民接种疫苗，拜登政府正在寻求当地神职人员宣导疫苗信息。联邦机构也将派遣人员到各州，协助遏制德尔塔毒株蔓延。

英谨慎重开 悉尼或延长封锁

此外，英国本月19日起解除剩余防疫措施，包括强制在室内戴口罩的规定。不过首相约翰逊星期天发表声明警告，全球冠病疫情尚未结束，确诊病例会在英格兰解除防疫措施后上升，他重申民众必须保持谨慎，才不会前功尽弃。

英国疫苗部长扎哈维则指出，虽然政府不会强制人们在室内戴口罩，但会在指导原则中建议人们戴口罩。

在澳大利亚，新南威尔士州昨日报告112起确诊病例，较前一天增加45%，也是今年以来的单日最高增幅。

尽管新州首府悉尼已封锁两周，但疫情仍未缓解，这可能导致政府决定延长本周五到期的封锁令。批评者认为，澳洲冠病疫苗接种计划进度缓慢，加上政府指引引起混乱，加剧悉尼疫情。至今，澳洲只有11%成年人口完成两剂疫苗接种。

APEC紧急会议周五召开 李显龙总理将出席

澳洲联邦政府建议，只让60岁以上者接种在当地生产的阿斯利康疫苗。但新州政府如今已授权疫苗接种中心和药房为40岁以上者接种这款疫苗，同时建议把两剂接种间隔时间从12周缩短至四周。

另一方面，新西兰总理阿德恩宣布周五（16日）召开亚太经济合作组织（APEC）紧急会议，商讨如何改善亚太地区的疫情应对及其经济冲击。新西兰原定于11月举行APEC年度线上会议，但阿德恩希望额外举行一场会议，检视应对疫情危机的行动。

她指出，过去一年，亚太经济体出现自二战以来的最大经济萎缩，流失8100万份工作，采取集体应对行动对于该地区经济复苏非常重要。她说，美国总统拜登和俄罗斯总统普京已证实会出席会议，大部分APEC领导人也将与会。

新加坡总理公署受询时证实，李显龙总理会出席这项会议。